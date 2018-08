Indennità al comune di Acireale, la risposta al sindaco del Movimento Sociale Fiamma Tricolore

Apprendiamo dagli organi di stampa della dichiarazione del sindaco Alì, nel quale conferma i risparmi derivanti dall'applicazione della legge regionale n°11 del 26 giugno 2015, che fissa le indennità utilizzando le tabelle nazionali.

Dobbiamo rilevare che il tentativo di giustificazione da parte del sindaco Alì ci lascia alquanto perplessi, a partire dalla mancata chiarezza in alcuni punti già evidenziati da altri organi di informazione e dalle dichiarazioni di personalità acesi; su tutti la "sterilizzazione" di un previsto abbassamento delle indennità del 10%, coperto discrezionalmente da un 5% relativo ad una fluttuazione della popolazione acese durante il periodo estivo, da un'ulteriore 3% per le nuove maggiori entrate, da un 2% per l'aumento di spesa corrente pro-capite.

Ci chiediamo come si possano trarre certe cifre con la stagione estiva in corso e con i pagamenti delle tasse comunali ancora da quantificare. Ove fosse dimostrato dagli atti amministrativi, di cui il sito istituzionale del comune di Acireale non fa menzione, carente e non aggiornato in molte sue parti, tale improvvida scelta apparirebbe come una "partita di giro", in cui da una parte si toglie e da una parte si dà; per non tacere sul reddito derivante da "Aci Ionica" per un'importo di ben 604,25€ che, aggiunti ai 4.090,34€ porterebbe l'indennità del sindaco a ben 4.694,59€!

Riteniamo che certi emolumenti vadano ben oltre la media degli stipendi dei normali cittadini, costretti a sopravvivere con stipendi da fame, con miseri assegni di disoccupazione o con mensilità arretrate quali i dipendenti IPAB acesi, da quasi quattro anni senza stipendio.

Ci sorprende oltremodo che lei signor Sindaco, abbia dimenticato i temi principali sbandierati dal Movimento 5 stelle che lo ha fatto eleggere, quali l'abbattimento dei costi della politica e la trasparenza nella pubblica amministrazione che, ad oggi, non sta dimostrando nei fatti esposti.

Rimaniamo disponibili ad un incontro anche pubblico sui temi indicati.





Rosario Grasso

Commissario Sezione Acireale - MSFT