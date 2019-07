Mangiare troppi cibi “dietetici” impedisce di perdere peso

A volte, nonostante tutti i sacrifici e gli sforzi che facciamo ogni giorno per seguire una dieta, i risultati sembrano non arrivare mai e l’ago della bilancia è fermo al punto di partenza.

Per alcune persone perdere peso può diventare una vera e propria impresa. Questa situazione non solo genera ansia e sentimenti di inadeguatezza, ma può diventare una vera e propria trappola per chi desidera dimagrire.

Ma non sempre il fallimento di un percorso di dimagrimento è dovuto alla mancanza di impegno. È possibile che si stanno assumendo cibi sbagliati, che pur essendo venduti come dietetici, non lo sono affatto.

Uno fra tanti è lo yogurt alla frutta – un concentrato di zuccheri e additivi, che non solo possono minare il percorso di dimagrimento, ma anche la salute. Ed ecco quali sono gli altri...