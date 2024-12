Giovedì il Salone dei Cinquecento, di Palazzo Vecchio, ha fatto da cornice all’evento promosso da ATT che ha festeggiato il quarto di secolo ripercorrendo i momenti più significativi della storia dell'associazione, alla presenza di tanti sostenitori e rappresentanti delle istituzioni. L'evento è stato un tributo al lavoro di squadra che ha reso possibile tutto questo, e un momento di riflessione sui progetti futuri.

Tra i partecipanti la Sindaca di Firenze Sara Funaro, la Vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, l’Arcivescovo di Firenze Gherado Gambelli e l’Assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Prato, Marco Biagioni. L’evento è stato arricchito dalla presenza di una rappresentanza di ACF Fiorentina, e degli artisti Gaia Nanni, Ubaldo Pantani e Cristiano Militello.

Durante la cerimonia c’è stata poi la consegna dei riconoscimenti ATT. Quello alla ballerina e personaggio televisivo Carolyn Smith è stato ritirato dall’insegnante di ballo Noemi Ficola, mentre quello assegnato alla Fondazione CR Firenze è stato ritirato dalla Vicepresidente Maria Oliva Scaramuzzi.

"Questi 25 anni rappresentano un viaggio fatto di dedizione, amore e cura verso chi è più fragile – ha ricordato il presidente di ATT, Giuseppe Spinelli –. Il nostro obiettivo primario e’ quello di essere una presenza costante e rassicurante nelle case dei malati oncologici, portando non solo cure, ma anche conforto e speranza. Con questo anniversario, ATT rinnova il suo impegno per il futuro, continuando a mettere al centro il malato di cancro e la qualità della sua vita".

In questi anni ATT ha risposto con prontezza e dedizione a 21.017 richieste di assistenza complessive; garantendo 68.367 accessi medici, 236.217 prestazioni infermieristiche, 23.849 colloqui psicologici, 524 accessi a domicilio di fisioterapisti e 522 accessi per consulenze di nutrizionisti. Questi risultati sono stati resi possibili anche grazie alla generosità dei donatori.

Dal 1999 ad oggi, ATT ha raccolto 28.402.034,17 di euro, fondi che hanno permesso di migliorare continuamente i servizi offerti, garantendo cure domiciliari oncologiche gratuite di altissima qualità. Venticinque anni di impegno e dedizione, venticinque anni a fianco dei malati oncologici, delle loro famiglie, venticinque anni di grande sforzo per la migliore assistenza e per azioni di sensibilizzazione.

"Quella di ATT è una bellissima e importante storia di solidarietà che siamo orgogliosi di festeggiare qui a Palazzo Vecchio, nel salone dei Cinquecento" – ha detto la sindaca Sara Funaro.

"Celebrare i 25 anni dell’Associazione Tumori Toscana significa rendere omaggio a un quarto di secolo dedicato con passione e professionalità all’assistenza dei malati oncologici e delle loro famiglie. La Regione Toscana riconosce e sostiene con convinzione il lavoro svolto da ATT, consapevole che la forza di una comunità si misura anche dalla capacità di prendersi cura dei più fragili", ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Curare gli altri e l'ambiente in cui si vive significa curare se stessi e costruire comunità. È questo il senso profondo dell'attività che svolge ATT, ormai punto di riferimento per il nostro territorio, che ci dà un indirizzo chiaro: lavorare con impegno al miglioramento della qualità di vita delle persone in ogni fase del suo percorso" ha detto l’Assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Prato, Marco Biagioni.

''Sosteniamo l'attività dell’ATT – ha dichiarato Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente Fondazione CR Firenze - per il suo impegno generoso e costate in favore dei malati oncologici. Riteniamo l'assistenza sanitaria verso coloro che vivono nella sofferenza uno dei nostri compiti più importanti. Intendiamo continuare ad onorarlo con grande passione e determinazione esprimendo la nostra gratitudine a quanti destinano il loro tempo e le loro energie nell' aiutare il prossimo''.

L’ATT ringrazia Enic Meetings & Events per l’organizzazione, e per il supporto: Guido Guidi, Gianni Ugolini Fotografo, Giusto Manetti Battiloro, Paolo e Paola Fiori, C&G Noleggi, Silva, Scot.