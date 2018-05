5 maggio, Lido di Bellagio Opening con Touch Down Ibiza

L'estate 2018 al Lido di Bellagio (CO) sarà tutta da vivere e inizia già sabato 5 maggio quando prende vita un Summer Opening tutto da vivere al ritmo di Touch Down Ibiza, party internazionale che fa scatenare l'isla blanca.

Di luoghi affascinanti come il Lido di Bellagio, anche in un paese splendido come l'Italia, ce ne sono davvero poco. Far festa qui è davvero un'emozione, visto che lo scenario, è unico, da cartolina e l'ambiente è internazionale, visto che la Perla del Lago di Como è frequentata da turisti di tutto il mondo, statunitensi e non solo. Molti, anzi quasi tutti i i dettagli di una primavera estate tutta da sognare sono ancora top secret, ma intanto il party del 5 maggio è decisamente da non perdere.

Il party del 5 maggio è decisamente atteso perché gli eventi Touch Down sono decisamente hot. Allestimento a tema & animazione sono infatti a cura di questo super party ibizenco dall'anima italiana. E' infatti nato ad ibiza a Maggio 2017. Fa scatenare l'isola della musica in templi come Eden, Ibiza Rocks e Ocean Beach Ibiza. Resident nei Party ad Ibiza nell'estate 2017 è stato Fat Man Scoop....

Alla voce c'è Don Cash il 5 maggio al Lido di Bellagio per Touch Down, voce simbolo di m2o e non solo. E' anche un rapper in spanglish molto affermato e ha prestato il suo flow a brani di successo come Mojito, Ahi Na Ma, Carry On ed Abusadora... Dj guest è Dirty Nick, mentre dj resident sono Jahn e Ser J

E se piove? Al Lido di Bellagio Si balla dentro e fuori, anche quando piove, visto che Lido di Bellagio è una struttura veramente polivalente. Il Dress Code è semplice: SMILE ;), ovvero sorridi e il gioco è fatto.

Evento Facebook con tutti i dettagli

https://www.facebook.com/events/159186524748596/

Lido di Bellagio

info: 031 951195, 348 7514196

Lungo Lario Europa Bellagio (COMO)

www.facebook.com/pg/LidoDiBellagio

http://www.lidodibellagio.com