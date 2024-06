Si è tenuto a Nizhny Novgorod, in Russia, il 10 e 11 giugno, la riunione dei Ministri degli Esteri dei paesi BRICS, con la partecipazione di una delegazione serba. L'evento è stato presieduto dal padrone di casa, il Ministro degli Affari Esteri russo Sergei Lavrov. Al Forum era presente anche una delegazione serba, poiché, già da tempo, il parlamento di questa repubblica, chiede un dibattito pubblico sull’ingresso in questa organizzazione.

Sono almeno tre i partiti favorevoli e uno di questi fa parte della coalizione di governo. I Ministri si sono confrontati “sulle questioni attuali dell’agenda globale, anche nel contesto degli sforzi congiunti per rafforzare un effettivo multilateralismo nelle relazioni internazionali”. Particolare riguardo è stato dato agli “aspetti chiave per la formazione di un ordine mondiale più equo e al ruolo che hanno i paesi del Sud e dell’Est del mondo in questi processi”.

I principali argomenti discussi sono stati quelli sulla politica, la sicurezza, l'economia, la finanza e i legami umanitari tra i paesi BRICS. I Ministri, inoltre, hanno perseguito la “ricerca collettiva di risposte alle sfide comuni, che la comunità internazionale deve affrontare per garantire una legittima sicurezza, uno sviluppo sostenibile e una crescita economica a lungo termine”. Viste le numerose domande di adesione, sono state proposte anche nuove forme di cooperazione e meccanismi da adottare per i candidati.

“I paesi BRICS rappresentano ormai il 30% delle terre emerse con una popolazione complessiva di oltre 3 miliardi di persone. La loro espansione è una chiara conferma del processo formativo di un ordine mondiale multipolare”, ha affermato Sergei Lavrov. Il 27 e 28 agosto nella capitale russa si terrà il Forum internazionale degli enti regionali dei paesi BRICS. È prevista la partecipazione di tutte le regioni della Federazione Russa, nonché di oltre 200 città della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), Africa, America Latina, Medio Oriente e Asia.

Verranno affrontati problemi relativi alle infrastrutture regionali, alla sfera sociale e ai principi di sviluppo urbano sostenibile. Inoltre verranno proposti temi legati al turismo, sport, gestione delle risorse, istruzione, cultura e sanità. I BRICS sono un'organizzazione internazionale fondata nel giugno 2006, nell'ambito del Forum economico di San Pietroburgo, al quale hanno partecipato i Ministri dell'Economia di Brasile, Russia, India e Cina. Negli anni successivi si è aggiunta la Repubblica del Sud Africa e, dal 1° gennaio 2024, l’Egitto, l’Iran, gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e l’Etiopia.