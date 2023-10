La ventunesima edizione di “Alice Nella Città” chiude con una partecipazione straordinaria di pubblico e l’atteso arrivo di Gerard Butler che, questa sera, consegnerà il premio “Breakout Actors Of The Year” a Oliver Trevena.

155.000 le presenze registrate nell’edizione svoltasi, come di consueto, in parallelo, alla Festa del Cinema di Roma, un aumento del 27%, rispetto all’anno precedente. Nel 2023, “Alice Nella Città” ha intrattenuto eventi, proiezioni e masterclass in 5 location diverse, compreso il nuovo ingresso del Palazzo delle Esposizioni e il Cinema Adriano. 85 le proiezioni e ben 120 gli eventi, tra cui WomenLands, in collaborazione con il Comitato Expo 2030 Roma e le masterclass organizzate con il Nuovo Imaie e Cinecittà.

“Siamo felici – dichiarano i Direttori di Alice Nella Città, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – di completare il programma con un film che ci permette di riflettere su identità, relazioni, educazione alle differenze, aspettative e condizionamenti culturali che, troppo spesso, ci rassicurano sulla giustezza dei nostri sentimenti. È prezioso, perché propone agli spettatori di indossare a rovescio qualche abito mentale, ma, soprattutto, riconosce ai bambini la profondità dei loro pensieri, rivisti con gli occhi di un adulto, con delle vere e proprie folgorazioni d’infanzia che viaggiano libere in tutta la storia. Questa edizione, di “Alice Nella Città”, dimostra che il festival è diventato un punto di riferimento non solo per il mondo della scuola e la formazione, ma anche per l’industry e gli addetti ai lavori sia italiani che internazionali”.

Un successo anche gli Short Film Days – spazio di networking e coproduzione rivolto ai giovani talenti del mondo del cortometraggio e ai professionisti dell’audiovisivo – che, grazie a un fitto calendario di panel, incontri e networking meeting, hanno richiamato le delegazioni straniere di Canada e Francia, paesi ospiti di questa prima edizione, e 170 professionisti del settore, tra produttori, distributori, autori, registi, con una presenza femminile del 40% e 13 progetti presentati.

In occasione degli Short Film Days, la senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria di Stato per la Cultura, con delega al Cinema, ha annunciato una serie di misure importanti dedicate al mondo del cortometraggio, con interventi mirati sul tax credit e volti all’aumento dei fondi nel selettivo.

Il programma di “Alice Nella Città” si chiude con tre grandi anteprime all’Auditorium Conciliazione. Alle ore 19.00, sarà proiettato "All Of Us Strangers – Estranei" scritto e diretto da Andrew Haigh, già proiettato verso gli Oscar. Alle ore 17.00, "Shukran" di Pietro Malegori, un’opera di drammatica attualità ambientata nella Siria devastata dalla guerra del 2011. Alle ore 21.30, sarà la volta di "The Goat" di Ilaria Borrelli, accompagnato da star di prima grandezza del mondo arabo come Amr Saad, Sayeb Ragab, Nelly Karim e Maya Talem.

Venerdì 28 ottobre, si sono tenute le premiazioni della ventunesima edizione di “Alice Nella Città”, che ha visto trionfare "The Other Son" di Juan Sebastiàn Quebrada come Miglior Film Del Concorso Internazionale, mentre "Desirè" di Mario Vezza si è aggiudicato il Premio Raffaella Fioretta come Miglior Film Del Panorama Italia.

Assegnato anche un Premio Speciale De Giuria a "Bangarang" di Giulio Mastromauro. Il Premio The Hollywood Reporter Roma Per La Migliore Opera Prima è andato a "To Leslie" di Michael Morris. Menzioni Speciali agli attori Miguel Gonzalez per "The Other Son" e Mia Mckenna-Bruce per "How To Have Sex" e al regista Gianluca Santoni per "Io E Il Secco". Premio RB Casting per il Miglior Attore Emergente a Amanda Campana per "Suspicious Mind".