MARLBORO (etichetta The Lab Music Factory/distribuzione Virgin Music Group) è il nuovo singolo di Edoardo Guarini, in arte ChiEdo, un brano che racconta in maniera ironica, di notti, amori e sentimenti lasciati in sospeso proprio come delle sigarette mai spente.

Produzione musicale di Daniel Riggione (co-autore del brano) e Alex D'Errico.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/7uUfhYLUBCbF2MWRi2B4fD

Edoardo Guarini, in arte ChiEdo, è un cantautore nato a Civitavecchia. Ha iniziato a cantare a 7 anni e già a 12 ha iniziato a scrivere i primi brani. Ciò che ama fare è mettere ogni aspetto e colore della propria personalità e della sua vita nei testi che scrive. Nel 2023 il brano “Autunno Retrò” è stato selezionato tra i 49 finalisti di Sanremo Giovani 23/24 e la stessa estate si è esibito sia al Summer Day Festival che all’Explosion Festival, in apertura a Geolier ed a tanti altri artisti. ChiEdo fa parte del roster artistico dell’etichetta The Lab Music Factory ed è curato artisticamente da Franco Iannizzi, discograficamente da Marco Mori.

