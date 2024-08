Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono appena concluse e con loro le storie di passione, sacrificio e determinazione che solo il mondo del judo puo' raccontare.

L'edizione speciale del podcast Ippon! Storie dal tatami, intitolata "Cronache Olimpiche 2024", andata in onda sull'account Instagram, è pronta a portarvi dietro le quinte di questa avventuradi alcuni dei protagonisti della nazionale italiana di judo.

In questo speciale non ascolterete le voci degli atleti ma soprattutto quelle delle persone che hanno avuto un impatto significativo sul loro percorso.

Tra i protagonisti ci sono:

- Patrizia Boscolo, madre di Matteo Piras che ha gareggiato nella categoria 66kg che ha raccontato le gioie e le difficoltà nel crescere un atleta olimpico;

- Rudy Tavano, padre di Asya Tavano che ha gareggiato nella categoria +78 che ha raccontato il percorso della figlia e l'importanza del supporto familiare indispensabile per il successo o ..l'insucesso agonistico;

- Andrea Regis marito di Kim Polling che ha gareggiato nella categoria 70kg, che ha condiviso i sacrifici e le emozioni vissute insieme;

- Maria Grazia Perrucci consigliere federale ma presente in veste privata come spettatrice della splendida vittoria di Alice Bellandi nella categoria 78kg ha condiviso le emozioni della giornata;

- Raffaele De Bettin Ceo di DBA Group main sponsor della nazionale di judo che ha spiegato l'importanza del supporto economico e morale ai judoka italiani, sottolinenando l'impegno dell'azienda nel promuovere valori simili al mondo sportivo.

Questi podcast non solo per gli appassionati di judo , ma per chiunque ami le storie di perseveranza, dedizione e vittoria. Cronache Olimpiche 2024 vi farà rivivere l'emozione dei Giochi Olimpici attraverso gli occhi di chi li ha vissuti in prima persona.

Seguite l'account di Instagram per rimanere aggiornati sulle novità.





Canale Instagram Ippon! storie dal tatami

Ai seguenti link i canali per ascoltare il podcast:



Buon Ascolto!