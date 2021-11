Tech In My House" è il secondo singolo di DAvino su Jackpot Records ed è un brano perfetto per muoversi a tempo in un club… e chi non si trovasse per caso in un club ascoltandolo può comunque rilassarsi e divertirsi seguendo la cassa, il basso e l'hook vocale che danno la giusta grinta. Jackpot Records è specializzata in brani di questo tipo, perfetti per regalare energia in tutto il mondo. Il precedente singolo dell'italiano DAvino "Dance Floor" era decisamente ipnotico, "Tech In My House" fa proprio quel che dice il titolo, ovvero mette magicamente insieme techno e house… molto bene tra l'altro.

Jackpot Records nasce nel 2018 da un'idea dei DJs Davide Svezza (http://www.davidesvezza.com) e Sandro Bani (http://www.sandrobani.it/). L'obiettivo della Label è di unire il mondo della house music e del clubbing a 360°… e progetti come "Funk the Sound" sono perfettamente perfetti per lo scopo. Release come le precedenti di The Funk Sound, ovvero "I love America" e "To be real" sono perfette per muoversi a tempo verso il futuro… senza dimenticarsi del funk e del passato.

Chi in questo strano autunno 2021 si sente un po' così ha una scelta molto facile davanti a sé: cliccare su Spotify e lasciarsi andare al ritmo di Jackpot Records, tutto raccolto in una playlist che non dà scampo: bisogna muoversi a tempo, magari con calice di qualcosa di buon in mano.

DAvino - "Tech In My House" (Jackpot Records) su Spotify

https://open.spotify.com/album/3HSaiHMXwExCO1iOcoAIF9?si=2jYcPw-MQH-9JR7Tq8qLvA

Siti e social di Jackpot Records

Jackpot Records, la playlist su Spotify

https://open.spotify.com/playlist/1fdiWucS3XXvNL9HdOjyZD?si=5a4bf409dfc04796

https://bit.ly/JackpotRecordsSPO

https://bit.ly/JackpotRecordsTRAXSOURCE

http://www.jackpot-records.com/

https://www.facebook.com/jackpotrecordsofficial/

https://www.instagram.com/jackpotrecordsofficial/