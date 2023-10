Il riconoscimento a Enrico Vita come miglior CEO nel settore MedTech sottolinea il ruolo chiave dell’AD nella crescita e nel successo di Amplifon. Dal 2015, la sua guida ha portato l’azienda a diventare leader mondiale nel settore, con oltre 2 miliardi di euro di fatturato annuo e una capitalizzazione di mercato di circa 6 miliardi di euro.

Enrico Vita miglior CEO nel settore MedTech

La nomina di Enrico Vita come “Best CEO” nel settore Medical Technology & Services (MedTech) in Europa è una testimonianza del suo straordinario contributo alla crescita e al successo di Amplifon. Sin dal suo insediamento in qualità di Amministratore Delegato nel 2015, ha guidato l’azienda con una visione audace e un profondo impegno. Amplifon, con i suoi 70 anni di storia e uno spirito da startup, è diventata una delle aziende italiane di punta, attiva in 25 Paesi nel mondo e leader mondiale nel suo settore. La capacità dell’AD Enrico Vita di stabilire relazioni solide con la comunità finanziaria ha contribuito in modo significativo al posizionamento di Amplifon come azienda di successo, con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro all’anno e una capitalizzazione di mercato di circa 6 miliardi di euro. Questo prestigioso riconoscimento da parte di Institutional Investor non è isolato, ma riflette l’esperienza del team di Amplifon nel suo insieme. Il Chief Financial Officer (CFO), Gabriele Galli, si è classificato al secondo posto nella categoria “Best CFO”, mentre Francesca Rambaudi, l’Investor Relations & Sustainability Sr Director, ha conquistato la prima posizione nella categoria “Best IR Professionals”.



Amplifon, Enrico Vita: innovazione, crescita e successi

Amplifon ha anche ottenuto un posizionamento di alto livello nelle categorie legate all’ESG, ai programmi di Investor Relations e al team IR. Tali risultati provengono dalle valutazioni di oltre 1.600 professionisti, analisti finanziari e investitori istituzionali, che rappresentano circa 750 società di servizi finanziari. Inoltre, la recente crescita dei ricavi di Amplifon a oltre 1.1 miliardi di euro nel primo semestre del 2023, con un EBITDA di 276 milioni di euro, è un chiaro riflesso della leadership di Enrico Vita e del suo impegno nell’investire in innovazione tecnologica. Un segno della dedizione di Amplifon nel mettere al centro il consumatore e nel rimanere all’avanguardia nel settore MedTech. La premiazione di altri membri chiave del team di Amplifon da parte di Institutional Investor è un’ulteriore prova delle competenze e dell’expertise presenti all’interno dell’azienda.