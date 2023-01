Questo giovedì Andy Jassy, l'amministratore delegato di Amazon, ha inviato ai propri dipendenti una comunicazione in cui li informa che l'azienda, a partire dal prossimo 18 gennaio, licenzierà 18mila dei suoi dipendenti, pari al 6% della sua forza lavoro.

Le valutazioni sul taglio del personale erano iniziate a partire dallo scorso novembre e, a quanto pare, sembrano interessare tutti i settori dell'azienda.

Nella comunicazione, però, non sono state indicate le percentuali dei licenziamenti in base ai settori e ai Paesi in cui verranno effettuati.

In compenso - si fa per dire - non appena la notizia si è diffusa, nelle contrattazioni online il titolo Amazon è salito del 2%.

Da segnalare, infine, l'ipocrita conclusione della lettera di annuncio licenziamenti di Andy Jassy:

"A coloro che sono interessati da questi tagli, voglio che sappiate quanto sono grato per il vostro contributo ad Amazon e per il lavoro che avete svolto in favore dei clienti. Avete portato una svolta significativa nella vita di molti clienti".

Difficile dire quanto questo possa essere di conforto...