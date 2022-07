Qualcuno crede che il compito di Mario Draghi fosse quello di mettere in ordine i conti, ma non è così.

Per fare questo si chiama qualche 'ragioniere' e qualche 'informatico' e poi basta lasciarli lavorare in pace, accettando quel che è il dato tecnico.

Mario Draghi è stato nominato innanzitutto perché serviva la sua autorevolezza, non solo perchè i ragionieri e gli informatici non li facciamo lavorare o comunque non sono ascoltati, ma soprattutto perché con il Governo M5S-PD il debito era salito alle stelle e la P.A. arrancava senza risorse.

Altro che complotti, è la Realtà che fa male ... E poi perché aggiornare le proprie opinioni - ad esempio sulle diseguaglianze - se a tanti stanno benissimo quelle dei cospiratori dei primi del Novecento, da Lenin fino a Hitler?

Ad ogni modo, era il 2010 che cadde il Governo Berlusconi perché la P.A. locale accumulava debiti e diverse regioni erano al default, tra cui Lazio e Sicilia. Non una fake, accadde davvero.



E da allora la Politica non è riuscita a darsi un Premier nominato tra i parlamentari, anzi 3 volte su quattro neanche proveniente da un partito.

Dunque, visto che il debito con Conte è esploso e che sembra quasi che le Regioni non vogliano il PNRR (che troppo c'è da cambiare)... chi è che oggi non vorrebbe qualcuno come Draghi?



Certamente il partito del reddito di cittadinanza e il sindacato degli enti locali: il Clientelismo è spontaneo in Italia ed il consenso si paga in Assistenzialismo.

Figuriamoci se qualcuno addirittura sogni di portare investimenti e lavoro, cioè cambiamento, meritocrazia e fatica.



E chi dovrebbe sostituire Draghi?

Meloni, Zingaretti o Conte...