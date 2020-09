Con le sue centomila visualizzazioni Peppe Plutino sta volando nelle classifiche di tutta Italia con la sua hit “Amore in Saldo” sotto l’etichetta discografica “Extra Level Records”.

Lo showman reggino, protagonista assoluto dell’estate 2020 con il presente inedito, diventato un vero e proprio tormentone suonato in tutta Italia, ha scalato rapidamente le classifiche dei brani più ascoltati e venduti su Itunes nella sezione musica elettronica: si tratta d’un pezzo dai chiari ritmi reggaeton, esprimente un contenuto del tutto attuale, incentrato sulla corsa ai “saldi sentimentali”, ossia d’un amore a tutti i costi, per lo più fugace, a dimostrare al proprio contesto sociale la propria virilità o femminilità a seconda dei soggetti interessati.

In un contesto di comunicazione multimediale siffatto amore viene ricercato nei vari siti d’incontri o nei social con uno atteggiamento tanto appiattito, da renderlo nella moltitudine dei casi “usa e getta”, mentre si trascura l’attenzione delle persone a noi vicine, dimostranti il vero sentimento dell’amore, che, se non viene colto, scivola via senza accorgercene lasciandoci in uno stato di perenne tristezza. “Amore in Saldo” è diventata virale su tutti i social, con migliaia di visualizzazioni anche su Youtube all’indirizzo web www.youtube.com/watch?v=KousLN3ejWc oltre ad essere suonata nei migliori locali d’Italia.

Accanto ad esso è da poco uscito anche un nuovo singolo di Peppe Plutino con il featuring di Blanca Cruz dal titolo “Queen ‘n Gin”, che oltre alla consolidata componente reggaeton vi mescola alcune modulazioni pop e latino-americane riscontrando parecchi consensi da parte dei fans di tutta Italia.

La sua videoclip, visibile su Youtube (www.youtube.com/watch?v=8zilQonG3E0), rappresenta la celebrazione della stagione estiva esorcizzando l’odierna grave situazione di pandemia e auspicando il ritorno ad una vita normale piena di felicità e spensieratezza.