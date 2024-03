Il singolo del cantautore di Marghera è una ballad introspettiva che anticipa suoni e atmosfere del nuovo disco previsto per questo autunno

«Prendendo ispirazione dalla scena finale di “Fight Club” questa canzone racconta di un personaggio in balia del mondo, dei rumori e della città, che trova pace e conforto nell’amore di un’altra anima, dimenticando che la realtà fuori sta andando in frantumi.» Alessandro Ragazzo

“Non saremo felici mai” è il nuovo singolo di Alessandro Ragazzo, una ballata malinconica dalle atmosfere retrò che, dopo la pubblicazione di “Piove” a dicembre 2023, aggiunge un nuovo tassello al percorso verso il suo primo album di inediti previsto per il prossimo autunno.

La progressione armonica e la scrittura del brano ricordano lo storico cantautorato italiano degli anni ‘60/’70, mentre il sound vintage è influenzato dalle sonorità di Andy Shauf e Beatles e dalla musica progressive, che danno al pezzo un’atmosfera cinematografica.

“Non saremo felici mai” è stata scritta da Alessandro Ragazzo in collaborazione con Danilo Abiti per la parte musicale. Chitarre, basso e voce sono di Alessandro Ragazzo, mentre la batteria è di Francesco Inverno.

La produzione è di Matteo Buzzanca che ha suonato anche pianoforte e synth. Mix e master sono di Mattia Panzarini.



Alessandro Ragazzo è un cantautore, chitarrista e musicista. Nasce e cresce a Marghera, periferia di Venezia.

Ha pubblicato 3 Ep in inglese, tra cui uno registrato ai Flux Studios di New York (US).

Negli anni con le sue canzoni è riuscito a condividere il palco con artisti come Giorgio Poi, Galeffi, Generic Animal, Matt Elliott, Hugo Race, L.A. Salami, Ainè, Alberto Ferrari, La Municipal.

Ha frequentato il biennio di Officina Pasolini a Roma avendo la possibilità di stare a contatto con grandi personalità del cantautorato italiano.

Il 29 Maggio 2020 è uscito il suo primo Ep in italiano, intitolato “Ricordi?”, per Rokovoko Records.

Il videoclip del singolo “Domani” è stato scelto tra i migliori 45 video usciti del 2020 dal MEI e ha vinto il concorso “Artefici del nostro tempo” indetto dalla Biennale di Venezia.

A novembre 2023 collabora alla scrittura del testo della canzone “Fiore Bianco”, sigla della serie Rai “Per Elisa - Il Caso Claps”.

Sta attualmente lavorando al suo nuovo e primo disco di inediti insieme al produttore e autore Matteo Buzzanca.

Il primo singolo di questo nuovo progetto è “Piove” uscito il 15 dicembre 2023. Il 23 febbraio uscirà “Non saremo felici mai”.

Etichetta: Cramps Records

