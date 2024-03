In un'importante svolta per il Napoli, è stato ufficialmente annunciato che il nuovo stadio sarà costruito a Bagnoli, dopo aver scartato la possibilità di Afragola. Aurelia De Laurentiis, presidente del club, guiderà personalmente questo ambizioso progetto. La decisione è stata presa dopo una dettagliata valutazione, considerando anche il processo di bonifica in corso nell'area da sei mesi, con previsione di completamento entro diciotto mesi. Il nuovo stadio, che includerà anche un centro commerciale, dovrebbe essere completato entro dodici mesi dopo la bonifica. Questo passo rappresenta una nuova era per Bagnoli, un'area con una storia complessa legata all'ex Italsider, e segna un futuro promettente, dove lo sport diventa un fulcro di rinascita e sviluppo per la comunità locale e per Napoli nel suo complesso.