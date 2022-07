CASERTA - (AISNEWS - Ernesto Genoni) - Grande entusiasmo ieri per la serata inaugurale con il regista Antonio Capuano e con il grande Remigio Truocchio, direttore artistico della kermesse di Confcommercio Caserta, che ha intervistato un singolare e ironico personaggio come Antonio Capuano, regista del film proiettato nella serata "ll buco in testa", nonché maestro di Paolo Sorrentino e padre della nouvelle vague napoletana nata negli anni Novanta, spesso critico con l'industria cinematografica.

Il regista e scenografo napoletano, un giovane 82enne, in maggio scorso, è stato insignito del premio David Speciale conferito dall'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello.

In questa seconda serata che diventa la prima per il goffo incidente di domenica scorsa "mi sento come se avessi rubato il posto a Toni Servillo" ha commentato Capuano con il suo ghigno scherzoso e a tratti colorito. Con Toni - si lamenta Capuano - non ci vediamo da un bel po', il suo agente non mi concede di poter girare un mio nuovo film con lui come protagonista principale. Peccato!

Remigio Truocchio insieme ad un motivato presidente di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, hanno annunciato che, dopo la falsa partenza di domenica scorsa, la serata con Toni Servillo a Visioni Reali alla Reggia di Caserta, ospiti della direttrice museale Tiziana Maffei padrone di casa, è stata confermata per sabato prossimo 23 luglio, alle ore 21.00.

La serata evento, tutta finanziata con fondi di società private, godrà della presenza dal vivo di Toni Servillo, un dono speciale del grande attore alla sua Caserta, nonostante impegnato a Catanzaro per la sua tournè teatrale.

Eccezionale fine settimana con Toni Servillo, Massimiliano Gallo, Francesco Di Leva e Giancarlo Basili protagonisti del ‘Reggia Festival - Visioni Reali’. Di seguito tutte le date.

Venerdì 22 luglio alle ore 21, in città,Giancarlo Basili, lo scenografo della serie ‘L’Amica geniale’ che ci svelerà aneddoti e curiosità sul dietro le quinte di una delle fiction più amate degli ultimi anni, girata in parte proprio a Caserta, e a seguire Francesco Di Leva, attore talentuoso, che sta inanellando una serie di successi interpretando ruoli anche molto diversi tra loro. Nel film Nostalgia’ di Mario Martone, che verrà proiettato subito dopo il talk, veste i panni di un prete molto particolare. Sabato 23, sempre alle ore 21, verrà recuperata la serata con Toni Servillo che rientrerà a Caserta proprio per essere presente al Festival, incontrare il pubblico e condividere una riflessione sul grande commediografo napoletano Scarpetta, sulla cui vita è incentrato ‘Qui rido io’ , il film in cartellone sabato. Domenica 24 luglio alle ore 21 invece sarà la volta di Massimiliano Gallo, interprete poliedrico e molto amato dagli spettatori, che ci fornirà qualche chicca in anteprima sulla serie Rai ‘L’Avvocato Malinconico’ attesa in tv in autunno e tratta dai libri di Diego De Silva. Seguirà la proiezione del film ‘Il silenzio grande’ di Alessandro Gassman. Il ‘Reggia Festival’ proseguirà fino al 28 luglio con Sergio Rubini, Marco D’Amore, Susy Del Giudice, Silvia Brunelli e tantissimi altri. Questa edizione del Festival nasce grazie ad un accordo tra il Museo Reggia di Caserta del Ministero della Cultura, il Comune di Caserta e Confcommercio e si avvale anche di un accordo di partenariato siglato con l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e ‘Maestri alla Reggia’. Presenti con il loro patrocinio anche la Provincia di Caserta e la Regione Campania Film Commission.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito ma disciplinate da un sistema di prenotazione on line e cartaceo. Di seguito i link per la prenotazione on line e l’elenco dei punti di distribuzione dei biglietti cartacei.



Per essere sempre aggiornati è possibile consultare la pagina Fb Reggia Festival

e il canale Instagram www.instagram.com/reggia_festival



Venerdì 22 luglio ore 21

Ospiti Giancarlo Basili e Francesco Di Leva

Proiezione del film ‘Nostalgia’



Sabato 23 luglio ore 21

Ospite Toni Servillo

Proiezione del film ‘Qui rido io’

La piattaforma per la prenotazione è aperta da venerdì 22 luglio alle ore 14

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reggia-festival-proiezione-del-filmqui-rido-io-conversazione-con-servillo-388489892727



Domenica 24 luglio ore 21

Ospite Massimiliano Gallo

Proiezione del film ‘Il silenzio grande’

La piattaforma è aperta da venerdì 22 luglio alle ore 11

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reggia-festival-proiezione-del-film-il-silenzio-grande-388479852697



Martedì 26 luglio ore 21

Ospite Sergio Rubini

Proiezione del film ‘I fratelli De Filippo’

La piattaforma è aperta da domenica 24 luglio alle ore 11

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reggia-festival-proiezione-del-filmi-fratelli-de-filippo-388491668037



Giovedì 28 luglio ore 21

Ospite Marco D’Amore

Proiezione del film ‘La Santa piccola’

La piattaforma è aperta da martedì 26 luglio alle ore 11

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reggia-festival-proiezione-del-film-la-santa-piccola-388493914757



I biglietti in formato cartaceo saranno disponibili in uno dei seguenti punti contemporaneamente all’apertura della piattaforma on line:

Supermercato MD di via Borsellino a Caserta

Supermercato MD di via Passionisti a Casagiove

Supermercato MD di via Carlo III a San Marco Evangelista

Concessionaria Twins Volkswagen nella zona industriale di Marcianise

Ristorante Sunrise di via Roma Caserta

Pizzeria Sunrise di via Roma Caserta

Ristorante Nippon corso Trieste Caserta

Braceria The Meat corso Trieste Caserta

Braceria Iovine in località Vaccheria – Caserta

Luis Café via De Franciscis Caserta

Vanessa Sound – Expert via Tescione a Caserta

Il Tassellatore – Tendaggi e ferramenta via Santorio Caserta

Boutique De Matteo via Nazionale Appia – Santa Maria a Vico

ATTENZIONE. Per la serata di sabato 23 luglio con l’attore Toni Servillo non saranno validi i biglietti distribuiti domenica scorsa. Sarà necessario pertanto procedere ad una nuova prenotazione on line o ritirare un nuovo biglietto. Ciò per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.



