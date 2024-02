Il 7 marzo 2024 a Roma presso l'Hotel Nord Nuova Roma si terrà un meeting, a cura di Tutelaprima.

L'evento si svolgerà dalle 14.30 alle 19.00 ed ha lo scopo di illustrare le principali caratteristiche del settore Risarcimento danni e stringere nuove partnership e collaborazioni. Infatti, dopo la conclusione ci saranno colloqui con i responsabili del Team presente, per avviare nuove partnership e concordare nuovi percorsi formativi per giovani leve.

Il settore del risarcimento danni non conosce battute d'arresto né periodi di crisi. Infatti, sono tanti i campi che abbraccia, dallo sport al tempo libero, ai danni a cose, a immobili, animali domestici, infortuni sul lavoro e così via. Di conseguenza sono moltissime le possibilità di inserimento in un mondo in continua crescita.

Modalità di partecipazione: Chi può partecipare all'evento?

L'evento è a numero chiuso, per partecipare è necessario una richiesta di invito a: [email protected]

Possono partecipare all’evento formativo le seguenti figure professionali:

Partner di Tutelaprima

Broker/Agenti/Sub Agenti assicurativi

Periti assicurativi

Personale sanitario

Collaboratori/Titolari di carrozzerie auto/moto/autocarri

Aspiranti collaboratori da avviare alla professione nel settore Risarcimento danni

Saranno presenti all'evento esperti e consulenti che tratteranno i seguenti argomenti:

Introduzione al panorama del mondo assicurativo

Presentazione dell’attività di Tutelaprima

Nozioni sul risarcimento danni

Gestione dei grandi danni

Importanza della relazione medico legale

Testimonianze

Vantaggio economico del partner

Come raggiungere il luogo dell’evento?

L’Hotel Nord nuova Roma si trova a 100 metri dalla Stazione Termini di Roma – in Via G. Amendola, civ. 3 ed è collegato all’aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci con treno Leonardo Express, che arriva direttamente in Hotel in 30 minuti.

Infine, l’Hotel è raggiungibile in auto. Sarà possibile parcheggiare le auto presso il parcheggio “Muoviamo Viminale” che si trova a 30 metri dall’Hotel. E’ possibile ricevere informazioni direttamente sul sito del parcheggio oppure telefonando allo 06 877 52 692 oppure 340 181 29 32 – email: [email protected].

Per ulteriori informazioni:

sito web: Tutelaprima.it

Numero verde Tutelaprima: 800.609.403

Fisso e Whatsapp: 06 56 55 63 21 email: [email protected]