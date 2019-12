Gli alimenti ricchi di potassio migliorano la salute, perché fanno bene al cuore e ai reni, combattendo la stanchezza e offrendo un aiuto nei casi di ritenzione idrica.

Il potassio è presente, seppure in quantità variabile, in tutti gli alimenti, ma in particolar modo in frutta, legumi e verdure.

Il fabbisogno giornaliero varia in base al sesso e all'età: per gli adulti è in media di circa 3 grammi al giorno.

Dove interviene il potassio al'interno del nostro organismo? Nella contrazione muscolare (anche quella del cuore), nella regolazione dei fluidi, in quella dei minerali, attenuando gli effetti del sodio e il rischio di calcoli renali frequenti, nonché a contrastare la fragilità ossea.

Così, i sintomi più comuni di una carenza di potassio sono stanchezza, confusione mentale, riduzione dell’attenzione, ansia, torpore, ipotonia...

E quali sono i cibi più ricchi di potassio a cui possiamo far ricorso?

Albicocche secche, peperoncino, curcuma, paprika, farina di soia, pomodori secchi, coriandolo, cerfoglio, cremor tartaro aneto.