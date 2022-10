Casereshow è la piattaforma di matching fra artisti e proprietari di casa (o privati) grazie alla quale chiunque può vivere un’esperienza inedita: esibirsi in una performance artistica live o assistervi gustando del buon cibo con amici. E per chi non avesse voglia di cucinare, è possibile avvalersi di uno chef.

Appartamenti, ville, giardini, masserie diventano palcoscenico per l’arte e l’interazione sociale, regalando nuova vita a luoghi che una volta erano solo privati.

Le due ideatrici foggiane, vincitrici del Bando PIN – Pugliesi Innovativi della Regione Puglia, hanno le idee chiare: “Con la nostra piattaforma vogliamo fare in modo che ogni luogo diventi un palcoscenico ed un’occasione di arricchimento culturale attraverso l’incontro tra Artisti, Chef e Host”.



Sarah e Valeria hanno voluto rispondere alla necessità di portare a casa la cultura, in modo particolare l’arte, dando la possibilità agli artisti locali di trovare nuovi spazi di esibizione e pubblici di nicchia. “Abbiamo diversi amici artisti, alcuni già professionisti, altri che cercano di sbarcare il lunario per fare della loro passione un lavoro.



Parlando con loro ci siamo rese conto che diventa sempre più difficile esibirsi e raggiungere il pubblico nonostante i molteplici canali di comunicazione. Allora ci siamo dette: se il pubblico non frequenta i luoghi convenzionali della cultura, perché non fare della loro casa un palcoscenico?”, dichiarano le ideatrici.



“Far emergere e sostenere nuove idee è la cosa più bella che noi possiamo fare, ha detto Raffaele Piemontese, assessore al Bilancio e alle Politiche Giovanili della Regione. I giovani pugliesi hanno trovato supporto dalla Regione senza conoscere nessun politico”.



Oggi Casereshow è finalmente realtà. Il sito è online, dunque è possibile registrarsi gratuitamente e organizzare il proprio evento su casereshow.com