Franchising: diciamolo!

Il franchising aziendale ha una lunga storia di aziende di successo che espandono le loro attività proprio con il franchising. Le prime iniziative in franchising ci portano già nel 1850 quando Isaac Singer amplia la sua linea di macchine da cucire. Alcuni dei veterani dei franchising aziendali che devono essere citati includono la Coca Cola che ha iniziato il franchising in un momento in cui nessun altro lo stava facendo. Il franchising moderno delle catene alimentari è iniziato negli Stati Uniti con una società chiamata A&W Root Beer, che ha iniziato la tendenza a servire rapidamente i negozi di alimentari, negli anni '30. Il franchising include sistemi aziendali che coinvolgono un "franchisor" che vende determinati diritti commerciali al "franchisee" che acquista tali diritti al fine di condurre gli affari che possono includere termini originali del franchisor.

Il franchising aiuta un'azienda a raggiungere una crescita laterale, il che significa l'aumento delle vendite dei suoi prodotti attraverso questi vari punti vendita. I vantaggi del franchising aziendale sono molti, tra cui una rapida piattaforma di lancio per aspiranti imprenditori e la crescita della società madre. Al fine di gestire il franchising aziendale sono richiesti livelli di formazione e competenze relativamente inferiori per l'affiliante, pertanto la società madre finisce per spendere meno tempo e denaro dietro un singolo punto vendita in franchising. Il franchising porta all'espansione della società madre, e questo è probabilmente il più grande guadagno per la stessa.

Sul lato negativo del franchising, ci sono preoccupazioni per la società madre per quanto riguarda il controllo e il profitto di una singola unità in franchising. L'origine epistemologica della parola "franchising" include le parole di radice francese di "onestà", ma è difficile per l'affiliante darlo per scontato. Le singole unità in franchising possono comportare problemi di prezzo e preoccupazioni di redditività, poiché i diritti assegnati all'affiliato non possono sempre essere regolati dall'affiliante. In aggiunta all'equazione del franchisor e del franchisee ci sono altre questioni di controllo, uso delle materie prime, spedizione dei materiali e altri problemi regionali che affiorano con la singola unità in franchising. I termini legali sono vincolanti per l'affiliato e la violazione di questo comporta il cattivo funzionamento del sistema di franchising, che porta alla perdita di denaro.

Gli aspetti legali del franchising aziendale sono significativi per il corretto funzionamento del franchising. Le legalità del franchising includono il coinvolgimento dell'affiliato e dell'affiliante nella cooperazione basata sulla fiducia e, se ciò viene manomesso, esiste il rischio di ostacolare il franchising aziendale.

Il mondo del franchising aziendale ha molto a che fare con la cooperazione reciproca tra l'affiliante e l'affiliato, e ciò garantisce profitti per entrambi.

Con il contributo di Personalizzatela Franchising