Dal 15 al 17 novembre 2023 riflettori puntati su Smart Building Expo, la manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica organizzata da Fiera Milano e Pentastudio

Conto alla rovescia per la manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica. Dal 15 al 17 novembre 2023, torna Smart Building Expo, la kermesse organizzata da Pentastudio e Fiera Milano, con un’offerta espositiva ancora più ricca e numerose occasioni di aggiornamento e formazione. L’appuntamento sarà parte del grande format di MIBA – Milan International Building Alliance, che riunirà in un’unica cornice altre tre manifestazioni: GEE – Global Elevator Exhibition, il nuovo appuntamento dedicato alla mobilità orizzontale e verticale, SICUREZZA, evento fieristico di riferimento in Italia e tra i primi in Europa dedicato a security & fire, e ME-MADE expo, la manifestazione internazionale leader in Italia per le soluzioni innovative e sostenibili per le costruzioni.

Attraversando gli otto padiglioni, gli operatori del settore potranno scoprire le proposte delle aziende più qualificate del mercato, con una sinergia di intenti volta a sviluppare strategie comuni per la creazione dell’edificio efficiente. I visitatori di Smart Building Expo avranno la possibilità, con un solo biglietto, di visitare anche le altre manifestazioni contemporanee.

Con un’offerta in crescita ed il 30% di aziende in più rispetto alla scorsa edizione, Smart Building Expo racconterà prodotti, soluzioni e tecnologie che oggi consentono a edifici e città di evolvere in chiave smart, trasformandosi da semplici spazi in erogatori di servizi offrendo un importantissimo ritorno in termini di efficientamento energetico, sicurezza, comfort, sostenibilità.

Novità dell’edizione 2023 saranno le quattro Piazze dell’Innovazione: l’Arena Rinnovabili, l’Area Home and Building Automation, l’Area System Integration, l’Area AV Playground. Nate con l’obiettivo di fornire contenuti verticali sui mercati che ruotano attorno all’evoluzione del building e delle smart cities, le Piazze saranno coordinate grazie al supporto di importanti partner del mondo associativo ed editoriale, tra i quali anche il quotidiano Rinnovabili.it.

All’interno della Piazza dell’innovazione gestita dal quotidiano Rinnovabili.it, sarà il fondamentale tema della transizione energetica del patrimonio costruito a fare da fil rouge tra gli argomenti trattati. Un ricco calendario di appuntamenti con protagoniste le innovazioni tecnologiche che legano l’efficienza energetica al processo di decarbonizzazione nazionale degli edifici. Dal ruolo dell’intelligenza artificiale a quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili, soffermandosi sulle potenzialità offerte dalla Geotermia a bassa entalpia e dal Fotovoltaico colorato integrato, fino alle facciate attive quale strumento per assicurare comfort e risparmio energetico agli utenti. Molti i protagonisti presenti in Fiera, del calibro di Mitsubishi Electric, FuturaSun, E.GEO, Anig Hp, Focchi Group, Green Building Council Italia e molti altri.

Affidata alla curatela di Smart Buildings Alliance Italia, la Federazione che mira a organizzare la promozione del settore degli edifici intelligenti all’interno della Città Digitale, l’Area Home & Building Automation proporrà uno spaccato dei temi di maggiore attualità del settore: dall’architettura di rete all’infrastruttura digitale d’edificio, con una presentazione del protocollo R2S (ready to service), dall’edge computing al servizio dell’edificio fino al concetto di digital energy.

Saranno invece i temi chiave legati all’utilizzo dei sistemi BMS e BACS per l’integrazione dei principali impianti d’edificio i protagonisti dell’Arena System Integration, affidata alla cura dell’associazione AIBACS (Associazione Italiana Building Automation and Control Systems). Uno spaccato dei principali protocolli in uso e delle professionalità indispensabili a garantire un funzionamento ottimale di un edificio smart.

Mentre nell’Area AV Playground, gestita dalla testata Connessioni, sarà possibile entrare nel mondo dell’audio-video professionale per stabilire un contatto tra i produttori di tecnologie e di applicazioni e i cosiddetti “end users”, ovvero il vasto panorama di ambiti nei quali l’utilizzo di sistemi audio video professionali costituisce una risorsa sempre più importante.

Fiore all’occhiello del programma proposto da SBE, sarà la terza edizione della Milano Smart City Conference, un momento di confronto sul contributo della tecnologia nel processo di trasformazione innovativa delle città italiane. Due gli appuntamenti previsti quest’anno: il 14 novembre, presso la sede milanese di ASSIMPREDIL-ANCE, si svolgerà infatti una prima sessione tecnica, mentre la seconda sessione si terrà il 15 novembre pomeriggio, giorno di apertura di SBE.

Accanto al corposo programma fieristico, Smart Building Expo metterà in campo numerosi eventi per la formazione dei professionisti. Come il Convegno “Innovazione tecnologica, decarbonizzazione e qualità dell’abitare: i Nuovi Driver del Settore Real Estate”, organizzato nell’ambito del Green Building Forum e presentato dal quotidiano Rinnovabili.it nella seconda giornata di manifestazione. L’evento punterà i riflettori sulla profonda rivoluzione culturale che sta vivendo il settore del Real Estate, alimentata da logiche coerenti con i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) che pongono la rigenerazione urbana al centro della concezione stessa dell’edificio. Molti gli ospiti invitati che si susseguiranno sul palco, tra i quali il Sindaco di Milano Giuseppe Sala (in attesa di conferma), Franco Cotana AD di RSE, Francesco Miceli Presidente del CNPPC, Francesco Rossi – Real Estate Manager di Schneider Electric e ancora Fabio Gualandri – B.R. Italia, eQ-3 AG di Homematic IP, Regina De Albertis – Borio Mangiarotti Spa e Presidente di Assimpredil ANCE , Matteo Minardi – Head of Real Estate Italy di ARDIAN e Alberto Pinori Presidente di ANIE Rinnovabili. L’appuntamento è il giorno 16 novembre alle ore 14.30 presso la Sala Leonardo del Padiglione 6. Sarà comunque disponibile una diretta streaming sui Canali di Rinnovabili.it.

Ma il programma di workshop di SBE prosegue. Alle Comunità Energetiche sarà poi riservato un posto speciale, grazie al convegno interamente dedicato al tema e realizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. Mentre Unimpresa Impianti proporrà un approfondimento sul PNRR e le misure di finanza agevolata. Infine, con ALA Assoarchitetti si parlerà del rapporto tra nuove tecnologie e forma architettonica in un’ottica di edilizia 4.0.

