“Dialoghi 2018” al via i collaudati eventi dedicati ai partner innovaphone in sei paesi europei

Stoccarda/Verona, 25.10.2018 - Nel prossimo tour europeo i Dialoghi 2018 innovaphone AG, specialista tedesco per ambienti di lavoro e comunicazione universale, presenterà in anteprima a partner e distributori i suoi più recenti sviluppi di prodotto. Nel corso dei 9 eventi in programma in 6 diversi paesi europei, sarà presentato agli operatori del settore il nuovo Client innovaphone myApps, insieme alle innovazioni relative alla versione software V13.

Dagmar Geer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di innovaphone AG: Quest'anno attendiamo con particolare entusiasmo i Dialoghiâ, poichè stiamo presentandoci sul mercato con un prodotto completamente nuovo. myApps, la nostra piattaforma di lavoro e comunicazione, è un ulteriore passo avanti verso l'ambiente di lavoro del futuro. Si basa su un concetto fondamentalmente nuovo, in cui i nostri partner tecnologici sono fortemente coinvolti e sollecitati. Per questo attendiamo con impazienza di incontrarli direttamente e conoscere il loro feedback: il nome Dialoghi in questo caso è davvero un programma.

La serie di eventi, dedicata esclusivamente ai partner innovaphone certificati, si svolge in sei paesi europei: oltre alla Germania, in Svizzera, in Austria, Francia, Spagna e Italia. Si discuterà di argomenti tecnici relativi allo sviluppo delle applicazioni, problematiche commerciali riguardanti l'aspetto delle licenze, il cloud, i corsi di formazione e il concetto di partner innovaphone. I Dialoghi rappresentano un forum ideale per entrare in contatto con altri partner e scambiare esperienze.

Maggiori informazioni sul Programma Partner innovaphone sono disponibili sul nostro sito nella sezione dedicata ai partner.





Riguardo innovaphone

Fin dalla fondazione nel 1997 innovaphone ha contribuito in modo rilevante allo sviluppo della telefonia IP. L'azienda, autofinanziata al 100% e gestita dalla proprietà , sinonimo di continuità , valore aggiunto e prestazioni di sviluppo elevate. Tutte le soluzioni hardware e software sono sviluppate internamente da ingegneri e specialisti software innovaphone e vengono prodotte esclusivamente in Europa. La sede centrale di Sindelfingen con le filiali in Germania e le tre filiali estere di Francia, Austria e Italia, impiegano attualmente oltre 100 dipendenti.

Il principio guida del reparto di sviluppo innovaphone l'evoluzione costante verso l'implementazione di nuove tecnologie: dal primo gateway VoIP, al sistema telefonico completo innovaphone PBX, per proseguire con l'integrazione della Unified Communication, fino alla realizzazione della piattaforma di lavoro universale innovaphone myApps innovazione tecnologica e protezione degli investimenti sono perfettamente compatibili in innovaphone. (Fonte: Sendpress)