A sedici anni non puoi guidare un auto di 3,5 metri con un motore da 69CV; a sedici anni non puoi votare per eleggere chi ti rappresenta in parlamento; a sedici anni puoi, però, condurre una barca di 12 metri di lunghezza con un motore da 115 CV.

Questo, da quello che si legge nelle anticipazioni in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è quello che dovrebbe accadere con l'entrata in vigore del cosiddetto "patentino".

Un buon regalo di Natale anticipato per chi noleggia barche, ma per tutti gli altri?