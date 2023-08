Il nuovo singolo dell’artista sui principali digital stores e nelle radio.

Esce “Non M’Importa”, nuovo singolo dell’eclettico artista Tommy Rosa, sui principali stores digitali e dal 4 agosto nelle radio in promozione nazionale. “Non M’Importa” è una canzone reggaeton estiva e fresca in cui si racconta che cosa è per l’artista l’estate 2023, che cosa vorrebbe che sia e come la sta vivendo. È un inno all’estate in generale e un invito a viverla all’insegna della spensieratezza e del divertimento, come se, appunto, non importasse nient’altro.

“È la prima canzone commerciale che faccio, e l’ho fatta per esaudire le innumerevoli richieste ricevute da quando ho iniziato a fare musica, per accontentare chi di voi mi ha chiesto un pezzo “ballabile” e facile da ascoltare (come non ce ne fossero già abbastanza). L’ho presa come una sfida e un’occasione per sperimentare ed esplorare un genere musicale che non sento particolarmente vicino ma che mi incuriosisce. Ero indeciso se farla uscire o meno, dando la priorità alle altre canzoni in coda già pronte (questa non era già pronta), ma alla fine mi avete convinto, anche se ho sentito di dover chiarire la mia posizione riguardo al commerciale nella critica finale rap. È una contraddizione? Può darsi… voi intanto preparatevi a ballare.” Tommy Rosa

Storia dell’artista

Mi chiamo Thomas Rosati, in arte Tommy Rosa e sono sempre stato appassionato di musica. Fino ai 10 anni, non avendo i mezzi per comporre e per registrare le canzoni che già avevo in mente, registravo le bozze sul telefono di mia mamma o prendevo delle basi da YouTube e improvvisavo. A 10 anni mi è stato regalato il mio primo iPad, ho scoperto "Garageband" e ho iniziato a produrre le mie prime canzoni, prima decine, poi centinaia, ma non avendo i mezzi né le possibilità di registrarle con una buona qualità, col tempo si sono accumulate, e ancora devo smaltirle. Il secondo anno di superiori mi sono ritrovato in classe con Diego Montini, un ragazzo che suona il pianoforte, e abbiamo deciso di unirci per creare un duo musicale, i "PolterGuys", nato il 7 settembre 2020 con l’uscita dell’album “Carta Straccia” (la prima edizione) con un unico scopo: provarci. Da allora ho iniziato a studiare canto (2 anni: 2020/2021 e 2021/2022) e a pubblicare insieme a Diego prima delle basi (3, poi ritirate dalle piattaforme), e poi vere e proprie canzoni, a partire da “Sopra I Poster” e in seguito “Affare Fatto” (durante la cui realizzazione è nato il nome PolterGuys). Abbiamo deciso però di rimuovere l’album da tutte le piattaforme per perfezionarlo e con l’uscita della seconda versione di questo avvenuta il 2 dicembre 2022 il duo si è sciolto e ci siamo messi in proprio, conferendo all’album un valore simbolico di inizio e fine allo stesso tempo. Il genere che faccio prevalentemente è il Pop-Rap, ma mi piace sperimentare. Le mie influenze musicali sono principalmente Justin Bieber, The Weeknd e Chris Brown.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091833616309

Instagram: https://www.instagram.com/tommy_rosa04/

Twitter: https://twitter.com/polterguys_

TikTok: https://www.tiktok.com/@tommy_rosa04

Sito Web: https://tommyrosa04.wixsite.com/website

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0qTQNf8RA8QYWCjmEjYQ5R

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpI-D8PTvTLVWe3oJje4MSw