Nelle immagini seguenti, alcuni momenti de La Notte dei Sapori, evento inaugurale dei Giorni del Gusto, manifestazione ideata per dare sprint alla "ripartenza" turistica ed economica di Tarquinia e di tutto il territorio dopo lo stop forzato imposto dal lockdown per arginare gli effetti della Covid-19.

L'iniziativa in programma per l'intero mese di Luglio si è poi protratta anche per tutto Agosto.

Un successo determinato dall'entusiasmo e dalla passione delle aziende che vi hanno aderito con interessanti proposte eno-gastronomiche, che sono riuscite a mettere in campo per tutta l'estate, presentando ricette tipiche o loro rielaborazioni della tradizione contadina e marinara locale.