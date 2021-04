Di seguito il testo della lettera, in originale in inglese e spagnolo, inviata da Papa Francesco ai partecipanti agli incontri di Primavera 2021 del gruppo della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale:

Sono grato per il cortese invito a rivolgermi ai partecipanti agli Incontri di Primavera 2021 del Gruppo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale per mezzo di questa lettera, che ho affidato al Cardinale Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per il Promuovere lo Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede.Nell'ultimo anno, a seguito della pandemia di Covid-19, il nostro mondo è stato costretto ad affrontare una serie di crisi socio-economiche, ecologiche e politiche gravi e correlate. Mi auguro che le vostre discussioni contribuiscano a un modello di “ripresa” capace di generare soluzioni nuove, più inclusive e sostenibili per sostenere l'economia reale, aiutando gli individui e le comunità a realizzare le loro aspirazioni più profonde e il bene comune universale. La nozione di ripresa non può accontentarsi di un ritorno a un modello di vita economica e sociale ineguale e insostenibile, dove una minuscola minoranza della popolazione mondiale possiede metà della sua ricchezza.Nonostante tutte le nostre convinzioni profondamente radicate che tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, molti dei nostri fratelli e sorelle nella famiglia umana, specialmente quelli ai margini della società, sono effettivamente esclusi dal mondo finanziario. La pandemia, però, ci ha ricordato ancora una volta che nessuno si salva da solo. Se vogliamo uscire da questa situazione come un mondo migliore, più umano e solidale, è necessario ideare nuove e creative forme di partecipazione sociale, politica ed economica, sensibili alla voce dei poveri e impegnate a includerli nella costruzione di il nostro futuro comune (cfr Fratelli Tutti , 169). Come esperti di finanza ed economia, sapete bene che la fiducia, nata dall'interconnessione tra le persone, è la pietra angolare di tutte le relazioni, comprese le relazioni finanziarie. Queste relazioni possono essere costruite solo attraverso lo sviluppo di una "cultura dell'incontro" in cui ogni voce può essere ascoltata e tutti possono prosperare, trovando punti di contatto, costruendo ponti e immaginando progetti inclusivi a lungo termine (cfr ibid ., 216).Mentre molti paesi stanno ora consolidando piani di ripresa individuali, rimane un urgente bisogno di un piano globale che possa creare nuove o rigenerare istituzioni esistenti, in particolare quelle di governance globale, e aiutare a costruire una nuova rete di relazioni internazionali per promuovere lo sviluppo umano integrale di tutti i popoli. Ciò significa necessariamente dare alle nazioni più povere e meno sviluppate una partecipazione effettiva nel processo decisionale e facilitare l'accesso al mercato internazionale. Uno spirito di solidarietà globale richiede anche una riduzione quantomeno significativa del peso del debito delle nazioni più povere, aggravato dalla pandemia. Alleviare il peso del debito di così tanti paesi e comunità oggi, è un gesto profondamente umano che può aiutare le persone a svilupparsi, ad avere accesso ai vaccini, alla salute, all'istruzione e al lavoro.Né possiamo trascurare un altro tipo di debito: il "debito ecologico" che esiste soprattutto tra il nord e il sud del mondo. Siamo, infatti, in debito con la natura stessa, così come con le persone e i paesi colpiti dal degrado ecologico indotto dall'uomo e dalla perdita di biodiversità. A questo proposito, credo che l'industria finanziaria, che si distingue per la sua grande creatività, si dimostrerà capace di sviluppare meccanismi agili per il calcolo di questo debito ecologico, in modo che i paesi sviluppati possano pagarlo, non solo limitando in modo significativo il loro consumo di non- energie rinnovabili o aiutando i paesi più poveri ad attuare politiche e programmi di sviluppo sostenibile, ma anche coprendo i costi dell'innovazione necessaria a tal fine (cfr. Laudato Si', 51-52).Centrale per uno sviluppo giusto e integrato è un profondo apprezzamento dell'obiettivo essenziale e della fine di ogni vita economica, vale a dire il bene comune universale. Ne consegue che il denaro pubblico non può mai essere disgiunto dal bene pubblico e i mercati finanziari dovrebbero essere sostenuti da leggi e regolamenti volti a garantire che funzionino veramente per il bene comune. Un impegno per la solidarietà economica, finanziaria e sociale implica quindi molto di più che compiere sporadici atti di generosità. “Significa pensare e agire in termini di comunità. Significa che la vita di tutti è prima dell'appropriazione dei beni da parte di pochi. Significa anche combattere le cause strutturali della povertà, della disuguaglianza, della mancanza di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e del lavoro ... La solidarietà, intesa nel suo significato più profondo, è un modo di fare la storia”(Fratelli Tutti, 116).È tempo di riconoscere che i mercati, in particolare quelli finanziari, non si governano da soli. I mercati devono essere sostenuti da leggi e regolamenti che assicurino che funzionino per il bene comune, garantendo che la finanza - piuttosto che essere semplicemente speculativa o autofinanziarsi - lavori per gli obiettivi sociali tanto necessari nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria globale. A questo proposito, abbiamo particolarmente bisogno di una solidarietà vaccinale giustamente finanziata , perché non possiamo permettere che la legge del mercato abbia la precedenza sulla legge dell'amore e della salute di tutti. Qui, ribadisco il mio invito ai leader governativi, alle imprese e alle organizzazioni internazionali a collaborare nella fornitura di vaccini per tutti, in particolare per i più vulnerabili e bisognosi (cfr Messaggio Urbi et Orbi , Il giorno di Natale 2020).È mia speranza che in questi giorni le vostre deliberazioni formali e i vostri incontri personali portino molti frutti per il discernimento di soluzioni sagge per un futuro più inclusivo e sostenibile.Un futuro in cui la finanza è al servizio del bene comune, in cui i deboli e gli emarginati sono al centro e dove la terra, la nostra casa comune, è ben curata.Nell'offrire i miei migliori auguri in preghiera per la fecondità degli incontri, invoco su tutti i partecipanti le benedizioni di Dio di saggezza e comprensione, buoni consigli, forza e pace.