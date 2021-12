L'ANM di Napoli non rispetta le misure anti Covid 19 in vigore in Campania (da sempre) e in Italia nel trasporto pubblico dal 6 dicembre scorso.

In molte stazione della metro Linea 1 ad esempio, molti dipendenti dell'azienda napoletana di mobilità sono senza mascherina o, nella migliore ipotesi, con mascherina abbassata, e invece di controllare accessi, green pass e mascherine, si intrattengono a chiacchierare in gruppetti, creando assembramenti.