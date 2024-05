Doppio appuntamento nella Capitale di alto valore sociale e spirito rotariano, oggi per il Club Roma Urbe Eterna.In mattinata in occasione della 1ª Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da Papa Francesco, il Club con il suo Presidente Antonio Francesco Certomà è stato presente unitamente al Soroptimist Roma Tiber, all'evento del Tribunale per i Minorenni di Roma, alla presenza della Presidente Dott.ssa Lidia Salerno.Dopo l'intervento delle diverse autorità ed istituzioni, tutti hanno ricevuto la benedizione di S.E.R. Monsignor Daniele Salera.L'iniziativa patrocinata dal Club, ha visto la presenza di tantissimi i bambini, provenienti da diverse case famiglia della Capitale, che sono stati accolti e intrattenuti con affetto e con uno splendido spettacolo creato per loro.Nelle giornate del 24 e 25, una delegazione del Club è stata presente presso il Centro Commerciale Euroma2, dove si sono svolti gli Sport Days 2024 con oltre 20 associazioni sportive che hanno presentato le loro offerte, attività ed iniziative.In questo clima conviviale si è celebrata la prima giornata dedicata alla sensibilizzazione ed all'informazione sulle attività contro la poliomielite che il Rotary impiega nelle aree geografiche più esposte. Nella giornata di ieri il Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola ha rivolto un saluto e si è fermato a dialogare con i rappresentanti del Club. Nella giornata di oggi diversi soci e sostenitori si sono avvicendati presso il desk allestito per una raccolta di fondi per la eradicazione della poliomielite nell'ambito della campagna End Polio Now.