Nel primo dei due posticipi di lunedì della prima giornata di Serie A, sul risultato di 2-1 per lo Spezia Gyasi, viene sgambettato nell'area cagliaritana, ma per l'arbitro Fourneau l'azione è regolare e neppure Fiore e Mokhtar al VAR lo correggono.

Sul prosieguo dell'azione, lo stesso Fourneau decreta poi un rigore a favore del Cagliari, per un intervento del portiere ligure Zoet su Pavoletti che lo anticipa di un soffio.

Anche in questo caso, però, la decisione lascia più di una perplessità perché in base a come si è svolta l'azione, il portiere spezzino, nei pressi della propria aerea si tuffa di lato - alla sua destra - su una palla vagante. Da come si sta svolgendo l'azione, il portiere sta semplicemente cercando di prendere la palla e non va in contrasto anche su un avversario... di cui - in base alla postura del corpo - non si accorge e non può accorgersi, perché di fronte a lui non c'è!.

Su quel pallone, però, riesce ad intervenire per primo Pavoletti... da dietro e il portiere che si era già tuffato e non poteva certo fermarsi, al posto della palla si trova tra le mani la caviglia dell'avversario... ma senza che potesse far nulla per evitarla... è come se gli si fosse materializzata davanti per miracolo. Una situazione al limite, tanto che Zoet, dopo che è stato fischiato il rigore ha iniziato a guardarsi intorno allargando le braccia per dire "ma io che potevo fare? Non ho neppure visto che Pavoletti aveva cercato di arrivare sulla palla".

Anche in questo caso l'arbitro non ha avuto dubbi - ammesso che abbia visto tutta l'azione nel suo complesso - ed anche il VAR non ha pensato di intervenire... ci mancherebbe!

Quindi, da un rigore sacrosanto negato allo Spezia - nella stessa azione - si è passati ad un rigore più che dubbio assegnato al Cagliari.

In quel momento il risultato era 2-1 per lo Spezia, in vantaggio fuori casa. Il rigore trasformato da Joao Pedro ha riportato l'incontro in parità sul risultato di 2-2, che è stato anche il risultato finale.

Un'altra ottima prestazione, con tutta l'ironia del caso, anche per questa terna scelta da Rocchi. E siamo solo alla prima giornata.