Oltre al Ministro dell'ambiente, alla Gesac e all'aeroporto Costa d'Amalfi, in relazione alla dura sentenza del Tar che ha annullato i due decreti di Valutazione ambientale e di Compatibilità urbanistica, ecco che contro i cittadini che hanno vinto al Tar, difendendo ambiente, territorio, agricoltura e salute, tra coloro che hanno hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato si soono presentati anche la Cgil, la Camera di Commercio, la regione Basilicata ed il comune di Salerno.



Cosa dire?

Il commento è che tutti calpestano l'ambiente parlando di progresso e di opportunità. Ovviamente molti soldi sono stati spesi e il blocco del Tar è stato pesantissimo per chi aveva investito, tanto pesante da mettere in moto altri enti, che a Roma al Consiglio di Stato vorrebbero portare avanti la tesi del post Covid-19, sventolando la bandiera dello sviluppo, del grave danno , dell'opera indispensabile, ecc... senza tener conto d'altro.

E' tra l'altro solo di ieri la notizia del disastro che in Pakistan ha visto precipitare un aereo su un centro abitato. Nel loro ricorso al Tar i cittadini avevano fatto notare anche la possibilità che in base alla sua ubicazione l'aeroporto avrebbe potutoo arrecare danni a trasportati e sorvolati.

Adesso si cerca di far passare la notizia di presunti "interessi privati" da parte di alcuni in relazione al ricorso al Tar, mentre nessuno accenna alle tre prescrizioni già esistenti per il Costa D'Amalfi e nessuno accenna neppure alle relazioni del rapporto ambiente patologie... dimenticandosi oltretutto di ricordare cosa cosa abbiano scritto i giudici del Tar di Salerno.

La paura è tanta perché il Consiglio di Stato ha bocciato definitivamente l'aeroporto di Firenze e ricordo che quelli di Salerno sono gli stessi avvocati e gli stessi periti che hanno ottenuto quella sentenza.

Con il post Covid e la crisi di trasporti e turismo, la priorità sarebbe davvero quella di buttare altri soldi in una impresa destinata comunque a fallire?

In ogni caso, i cittadini ricorrenti, quelli che hanno avuto forza, motivo e possibilità di sostenere gli oneri di una simile causa, sono prontissimi a rispondere punto su punto anche in altre sedi e già hanno presentato la loro documentazione.