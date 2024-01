Che cosa è la meditazione? È difficile riuscire a spiegare con le parole cosa significa.

Sarebbe estremamente riduttivo relegare tale pratica al solo sedersi e chiudere gli occhi, è molto di più.

È qualcosa che ti libera: con la meditazione si raggiunge uno stato di pace del corpo, della mente e dell’anima. È fermarsi ad ascoltare, prestando attenzione a noi stessi.

La condizione di consapevolezza che si viene a creare dentro di noi porta equilibrio, migliora l’umore, riduce lo stress ma soprattutto ci riconduce alla luce.

"Quando vi raccogliete nel silenzio della profonda meditazione, la gioia scaturisce dentro di voi senza essere provocata da stimoli esterni. La gioia della meditazione è travolgente, e coloro che non si sono mai immersi nel silenzio della vera meditazione non sanno in che cosa consista la vera gioia (Paramahansa Yogananda)".

Esistono varie tecniche per meditare , ci si può concentrare su un’immagine , su dei suoni come i canti devozianali mantra o anche semplicemente sul nostro respiro.

La pratica della meditazione in solitudine è potente ma lo è ancor di più la meditazione di gruppo.

In questo caso i giovamenti derivano anche dalla presenza delle altre persone poiché percepire che altri, insieme a noi, stanno facendo lo stesso tipo di esperienza genera un clima di gruppo che intensifica il silenzio, il raccoglimento e il passaggio ad un diverso stato di coscienza .

Le relazioni che si vengono a creare , meditando in gruppo, sono pure e profonde poiché si poggiano sugli aspetti essenziali della vita, sulla comprensione reciproca, sull’amore.

L’ambiente che si verrà a creare sarà di condivisione, ogni persona si sentirà valorizzata ma innanzitutto rispettata . L’energia di un gruppo che ha intenzione di migliorare, infatti, ha un impatto positivo su ogni membro e su tutto il mondo.

"La vicinanza delle vibrazioni spirituali altrui ha il potere di elevare le vostre. Meditare con altri devoti vi aiuta così ad accelerare la vostra evoluzione. Essi vi ispirano nella vostra ascesa sulla scala della realizzazione del Sé; e anche voi, con il vostro esempio, potete essere utili a loro (Paramahansa Yogananda)".

“Noi possiamo ricordare solo ciò a cui restiamo attenzione”



Stefano Pierandrea



Foto: Freepik