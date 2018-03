Xiaomi Mi AI Speaker Mini: l'assistente smart che vuole sfidare Google, Apple e Amazon

Nel futuro, quasi sicuramente, tutti avremo un personale assistente smart con cui potremo controllare i vari dispositivi IoT, tenere aggiornata la nostra agenda e rimanere informati.

All'estero, sopratutto nei paesi in cui si parla l'inglese, questo si sta già verificando ed in Italia potrebbe verificarsi presto lo stesso fenomeno visto che Google ha rilasciato Assistant in Italiano per i suoi Google Home e Google Home Mini.

Anche Xiaomi ha deciso di creare il suo speaker intelligente, lo Xiaomi Mi AI Speaker Mini. Questa è una versione più compatta e migliorata della precedente versione e viene proposta ad un prezzo davvero contenuto.

Oltre a rispondere a diverse domande, lo speaker Xiaomi può anche essere utilizzato per impostare promemoria, sveglia, acquisire info su meteo e traffico, leggere le notizie e controllare eventuali dispositivi IoT presenti in casa, senza dimenticare l’accesso ai brani musicali e agli audiolibri.