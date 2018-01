Il Premio Lunezia e Sanremo 2018

Il Premio Lunezia indica tre candidati tra i giovani in gara al Festival di Sanremo, di cui uno, come tradizione, sarà il vincitore del "Premio Lunezia per Sanremo 2018".

Il suo nome sarà comunicato qualche giorno prima dall’inizio della kermesse sanremese e, lo stesso giorno, verrà scelto anche il testo più bello tra quello dei Big in gara.

Stefano De Martino (Patron del Lunezia), Loredana D'Anghera (Dir. Artistico Nuove Proposte) e Dario Salvatori (membro della Commissione Direttiva) comunicano che il gruppo di ascolto del Lunezia ha deciso di scegliere, per qualità musical-letterarie, le seguenti canzoni: Mirkoeilcane con “Stiamo tutti bene”, Mudimbi per “Il mago” e Ultimo per “Il ballo delle incertezze”.

Saranno loro i tre artisti che si contenderanno il Premio Lunezia nell’edizione speciale appositamente pensata e riservata ai Giovani in gara al Festival della Canzone Italiana, in scena a Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2018.