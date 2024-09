Il campione di incassi nazionale, Flight 404 di Hani Khalifa, è stato scelto come candidato egiziano per la corsa agli Oscar 2025 nella categoria Miglior Film Internazionale.

TRAMA: Ghada, una donna egiziana profondamente religiosa, si ritrova a un bivio cruciale della sua vita. Sul punto di intraprendere il sacro pellegrinaggio della Mecca, un'imprevista emergenza finanziaria la costringe a riconsiderare tutto ciò in cui crede. Per poter compiere l'Hajj, dovrà riallacciare i rapporti con un passato oscuro, fatto di persone e situazioni che aveva cercato di dimenticare. Un dilemma morale che la porterà a confrontarsi con le proprie paure e le proprie debolezze.

Totalizzando più di 450.000 spettatori nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), battendo i record egiziani al botteghino per un film con protagonista una donna e arrivando in cima alle classifiche del botteghino in quattro settimane consecutive, secondo il distributore Front Row Filmed Entertainment. In Arabia Saudita, che è il mercato principale della regione MENA, Flight 404 ha totalizzato circa 280.000 spettatori e ha incassato 4 milioni di dollari.