Il ministero della Difesa russo ha confermato che la giornalista ucraina Viktoria Roshchyna, scomparsa nell'agosto 2023, è detenuta nel territorio occupato dai russi, secondo quanto riferito ieri dall'Unione nazionale dei giornalisti ucraini.

Volodymyr Roshchyn, il padre di Viktoria, ha ricevuto una lettera dal Ministero della Difesa russo che confermava la prigionia di sua figlia.

"Secondo le informazioni disponibili, Roshchyna Viktoria Volodymyrivna... è stata arrestata e si trova attualmente nel territorio della Federazione Russa", si legge nella lettera .

Volodymyr Roshchyn ha condiviso la lettera con l'Unione nazionale dei giornalisti ucraini e ha contattato il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) per verificare le affermazioni del Ministero della Difesa russo. Il CICR ha confermato che Roshchyna era detenuta, pur precisando di non averla potuta ancora contattare.

Roshchyna è scomparsa il 3 agosto 2023 mentre faceva un resoconto del conflitto mentre si trovava in territorio ucraino occupato dai russi. Suo padre ha ricevuto la lettera del ministero della Difesa il 22 aprile 2024. Secondo la famiglia di Roshchyna, le lettere al comitato investigativo russo, all'ufficio del procuratore generale e al difensore civico rimangono senza risposta.

Roshchyna ha coperto l'invasione russa per conto di diversi organi di informazione ucraini, tra cui Hromadske, Ukrainska Pravda e Radio Free Europe/Radio Liberty.

Nel marzo 2022, Roshchyna è stata detenuta per 10 giorni da agenti del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) mentre lasciava Berdiansk in direzione di Mariupol. Come condizione per il suo rilascio, è stata costretta a registrare un video in cui affermava che le forze russe le avevano salvato la vita.

La International Women's Media Foundation ha assegnato a Roshchyna il premio Courage in Jouranlism nel 2022.

La famiglia di Roshchyna ha fatto sapere di aver presentato una richiesta all'ufficio del procuratore russo nella zona occupata di Mariupol. È stato detto loro che contro Roshchyna non era stato aperto alcun caso.

Secondo la BBC, già a gennaio 2024, erano migliaia i civili ucraini prigionieri in Russia, detenuti senza accuse, processi o accesso a consulenza legale.



Fonte: Kyiv Independent - Unione nazionale dei giornalisti ucraini

Crediti immagine: Human Rights in Ukraine