Il tablet educativo Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter è un dispositivo innovativo che combina le funzionalità di un tablet con quelle di una console di gioco. Questo tablet ha uno schermo da 10 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, che offre immagini nitide e colori vivaci. Il processore è un AMD Zen 2 a otto core con una frequenza di 3,6 GHz, che garantisce prestazioni elevate e fluidità. La memoria interna è di 512 GB, espandibile tramite una scheda microSD. Il tablet supporta il Wi-Fi, il Bluetooth e il 4G LTE, per connettersi a internet e agli altri dispositivi.

Il sistema operativo è Windows 10 S, ottimizzato per l'uso educativo e ludico. Il tablet include anche una tastiera estraibile, una penna digitale e un controller wireless, per facilitare la scrittura, il disegno e il gioco. Il Tablet educativo Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter è compatibile con tutti i giochi della serie Xbox, che si possono scaricare dal Microsoft Store o giocare in streaming tramite il servizio Xbox Cloud Gaming. Il tablet ha anche una modalità educativa, che permette di accedere a contenuti didattici e interattivi, come video, ebook, quiz e app. Il Tablet educativo Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter è un prodotto versatile e divertente, che offre un'esperienza di apprendimento e intrattenimento unica.