Per anni, Donald Trump ha tratto vantaggio da teorie del complotto che alimentavano il suo movimento MAGA e screditavano i suoi avversari politici. Oggi, però, è proprio una di queste teorie – legata al caso Jeffrey Epstein – a metterlo in difficoltà e a costringerlo a fare qualcosa di insolito per lui: cercare di spegnerla.

Jeffrey Epstein, facoltoso finanziere e condannato per reati sessuali, stava affrontando accuse federali di traffico sessuale di minori quando si è suicidato in carcere nel 2019. Aveva negato ogni accusa e il procedimento giudiziario fu archiviato dopo la sua morte.

La vicenda è riesplosa nei giorni scorsi, dopo che l'amministrazione Trump ha fatto marcia indietro sulla promessa di pubblicare documenti che, secondo le aspettative, avrebbero rivelato nomi importanti tra i clienti di Epstein. Questa decisione ha scatenato la rabbia della base MAGA più radicale, inclusi alcuni dei sostenitori più fedeli di Trump.

Secondo fonti interne alla Casa Bianca, per contenere i danni, Trump starebbe valutando diverse opzioni: desecretare nuovi documenti, nominare un procuratore speciale e persino emanare ordini esecutivi su temi come la pedofilia. In parallelo, lui e i suoi collaboratori hanno contattato vari influencer vicini al movimento MAGA, esortandoli a smorzare le critiche sull'indagine Epstein e a concentrarsi su priorità più ampie del movimento America First.

Tuttavia, questa crisi interna ha evidenziato crepe nella coalizione pro-Trump e messo alla prova una delle sue armi politiche più efficaci: la capacità di controllare la narrazione all'interno della destra. L'indignazione su Epstein si aggiunge al malcontento per i bombardamenti statunitensi in Iran, il continuo coinvolgimento nel conflitto in Ucraina e le incertezze sulle promesse di immigrazione.

La frattura è seria: molti commentatori e media della destra estrema non sono stati convinti dal recente memorandum del Dipartimento di Giustizia, che afferma che non esiste una "lista di clienti" e che non ci sono prove di ricatti da parte di Epstein. Il rapporto conferma anche le conclusioni dell'FBI: Epstein si è tolto la vita, senza esser coinvolto in alcun atto criminale.

Trump ha frequentato Epstein negli anni '90 e nei primi anni 2000. Durante il processo del 2021 contro Ghislaine Maxwell, complice di Epstein, il suo pilota personale ha testimoniato che Trump aveva volato più volte sul jet privato di Epstein. Trump ha negato queste affermazioni e non è mai stato accusato di illeciti. Tuttavia, queste connessioni rendono ora più complicata la sua posizione.

Trump ha pubblicamente difeso il procuratore generale Pam Bondi, presa di mira da alcuni esponenti MAGA per la gestione del dossier Epstein. Ha invitato i suoi sostenitori ad andare oltre: "Non capisco perché il caso Epstein interessi ancora a qualcuno", ha detto ai giornalisti. "È roba sordida, ma noiosa. Non capisco perché continui a tornare a galla".

Le stesse fonti della Casa Bianca ammettono che ci sono stati errori nella comunicazione tra l'amministrazione e gli influencer pro-Trump, in particolare da parte di Bondi, che in passato aveva lasciato intendere che esistesse una lista di clienti compromettenti.

Né il Dipartimento di Giustizia né Bondi hanno commentato direttamente le parole di Trump. Alla domanda se si aspettasse di essere rimossa, Bondi ha risposto: "Resterò finché il presidente lo vorrà – e credo che sia stato molto chiaro su questo".

In un comunicato, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno dell'amministrazione Trump nel "rendere di nuovo l'America sicura" e nel "ripristinare l'integrità del sistema giudiziario".

Alcuni influencer conservatori stanno rientrando nei ranghi. Charlie Kirk, figura di spicco del mondo MAGA e critico della gestione del caso Epstein, ha cambiato improvvisamente posizione dopo una telefonata con Trump. Su X ha scritto: "Ho finito di parlare di Epstein. Mi fido dei miei amici al governo".

Ma non tutti seguono l'esempio. Personalità come Joe Rogan, Theo Von e Tim Dillon – pur non essendo apertamente anti-Trump – sono voci anti-establishment che hanno contribuito alla sua ascesa e non sembrano intenzionate a mollare la presa, secondo Angelo Carusone di Media Matters for America.

"La verità è che Trump sembra sempre più scollegato dallo spirito che lo ha portato al potere", ha commentato Carusone.

Anche alcuni alleati politici di ferro continuano a premere. Lo Speaker della Camera Mike Johnson ha chiesto pubblicamente la diffusione completa dei file Epstein. La deputata Lauren Boebert, uno dei volti più duri del MAGA, ha scritto su X: "Meritiamo la verità sui file Epstein. Serve un procuratore speciale".



La tempesta Epstein ha colpito nel cuore del trumpismo, dove la fiducia cieca nel leader si scontra con una base sempre più diffidente e affamata di verità... presunte o meno che siano. Trump, che un tempo cavalcava le teorie del complotto, ora scopre quanto può essere difficile domarle quando prendono di mira lui stesso.





