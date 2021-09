Oggi su Cepagatti News Liberamente Informati leggiamo:

“Cepagatti piange la scomparsa di Adriano Giammarino, icona e punto di riferimento per il calcio Cepagattese. Giammarino uno sportivo a 360 gradi sempre in prima linea per lo sport, un passato da grande ciclista ,giocatore di calcio anche a grandi livelli , ha militato alla Nuorese in serie C, poi alla Gloria Chieti ( oggi Chieti calcio ) poi ad Atessa ed altre tantissime squadre .Conosciuto nel mondo del calcio anche da fuori regione, e grazie al suo fisico atletico ha giocato al calcio fino a qualche anno fa. Uno stopper invidiato da tutti. Ritiratosi dal calcio spesso lo si incontrava a correre lungo le strade del paese.Con la scomparsa di Adriano Giammarino Cepagatti perde un pezzo di storia calcistica, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai figli Alessandro e Patrizio.Cepagatti News vuole ricordare Giammarino con alcune foto che hanno segnato il suo percorso calcistico.”

Tutto il Paese di stringe intorno alla famiglia.

Ciao Adriano, resterai sempre nel cuore di tutti noi ❤️