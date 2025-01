Atitech e Gianni Lettieri in prima linea per le famiglie napoletane in difficoltà: la Mensa Solidale, giunta alla sua quinta edizione, ha distribuito più di 2.000 pasti durante le festività natalizie, dimostrando che anche le realtà aziendali possono e devono essere un potente alleato della solidarietà.



Gianni Lettieri: i numeri della quinta edizione della Mensa Solidale di Atitech

Si è conclusa con successo la quinta edizione della Mensa Solidale promossa da Atitech, leader nella manutenzione aeronautica per l’area EMEA. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, l’iniziativa promossa dall’azienda guidata da Gianni Lettieri ha portato un aiuto concreto a centinaia di persone in difficoltà, distribuendo oltre 2.000 pasti in poco più di due settimane. Dietro le quinte di questa iniziativa si è mossa una squadra affiatata: cinque operatori hanno lavorato in cucina per preparare e confezionare i pasti, mentre 15 volontari si sono occupati della distribuzione sul territorio. Ogni pasto, curato nei minimi dettagli, è stato accompagnato da un biglietto con il menu del giorno e un messaggio di auguri, aggiungendo quindi un tocco personale che ha reso l’esperienza ancora più speciale.



Gianni Lettieri: Mensa Solidale, una rete di collaborazione per il sociale

L’iniziativa non sarebbe stata possibile senza il contributo della cooperativa sociale Klarc e dell’associazione culturale Larsec, attiva da quasi dieci anni nella riqualificazione dei quartieri settentrionali di Napoli. Una collaborazione che di anno in anno ha permesso di ampliare la portata del progetto, trasformando la Mensa Solidale in un vero e proprio appuntamento e un punto di riferimento per chi vive situazioni di difficoltà. “Ogni sorriso ricevuto è stato un regalo prezioso, che ci ha ricordato quanto sia importante essere presenti per gli altri”, ha dichiarato Gianni Lettieri. Il Presidente di Atitech ha poi ringraziato i volontari che hanno dedicato “tempo ed energie per aiutare chi ne ha più bisogno”. Ormai diventata una tradizione, la Mensa Solidale di Atitech rappresenta un momento di unione e supporto per la città di Napoli durante le festività natalizie. Con questo progetto, l’azienda non solo conferma il suo ruolo di leader nel settore aeronautico, ma ribadisce il suo impegno verso il benessere sociale, dimostrando che responsabilità e solidarietà possono andare di pari passo con l’eccellenza industriale. “Continueremo a impegnarci per dare una risposta concreta al disagio sociale”, ha concluso l’imprenditore.