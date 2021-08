Solo l'aeroporto, secondo quanto riportato da un funzionario locale alla BBC, non è ancora caduto nelle mani dei talebani... il resto della città di Kunduz, invece, si è arreso.

Kunduz è la città più importante nel nord dell'Afghanistan, perché è di fatto la porta di accesso alle province settentrionali del Paese, perché è uno snodo autostradale, perché la sua provincia controlla una parte del confine con il Tagikistan, utilizzato per il contrabbando dell'oppio e dell'eroina afgani che vengono esportati verso l'Asia centrale per poi arrivare in Europa. Quindi, controllare Kunduz significa controllare una delle rotte più importanti del traffico di droga nella regione.

I talebani, poche ore dopo aver conquistato Kunduz, hanno catturato anche un'altra città settentrionale non molto distante, Sar-e-Pul, anche se le forze governative sostengono che i combattimenti sono ancora in corso.

