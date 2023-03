Se sei tra coloro che vivono vicino a una strada trafficata, potresti aver avuto la sensazione che il suono costante dei motori, i clacson strombazzanti e le sirene lamentose ti facciano salire la pressione.

In questa nuova analisi, gli studiosi hanno preso in esame i dati di oltre 240.000 persone (di età compresa tra 40 e 69 anni) che all’inizio dello studio non soffrivano di ipertensione. Hanno quindi stimato il rumore del traffico stradale in base all’indirizzo di residenza e al cosiddetto metodo di valutazione del rumore, uno strumento di modellazione europeo.

Utilizzando poi i dati di follow-up su una media di 8,1 anni, hanno calcolato quante persone hanno sviluppato ipertensione, scoprendo che coloro che vivono vicino a strade trafficate non solo hanno maggiori probabilità di sviluppare ipertensione, ma hanno un rischio che aumenta di pari passo con la “dose” di rumore.