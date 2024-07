Seguire la pazza carovana di Circo Nero Italia tra fine luglio ed inizio agosto, nella calda estate 2024, è ancora più difficile del solito. Perché le loro performance, che regalano emozioni in modo ancora più unico e particolare, sono ancora più richieste che nel resto dell'anno.



Ecco alcune date, in ordine sparso, che senz'altro non riassumono tutta l'attività degli artisti di Circo Nero Italia. Sabato 27 luglio, ad esempio, gli artisti di Circo Nero Italia fanno scatenare con il sound dei Supernova La Luna Glam Club di San Teodoro. E che succede Domenica 28 luglio? Il party Woodoo, ovviamente ancora interpretato dagli artisti di Circo Nero Italia, va in scena all'esclusivo a Vesper Beach Club, sulla spiaggia di Capriccioli, in zona Porto Cervo, in Costa Smeralda. La stessa sera gli artisti di Circo Nero Italia regalano emozioni anche a Firenze, al Flò, ancora con il party Woodoo.



Luna Park con la speciale animazione di Circo Nero Italia, un otto volante di emozioni e divertimento, torna poi al Lumina di Milano Marittima (RA) venerdì 2 agosto '24. Scoprire il nuovo show degli scatenati performer coordinati da Duccio Cantini emoziona. Seguire Instagram.com/circoneroitalia è una buona idea per scoprire tutti i party firmati Circo Nero Italia.



"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew di Circo Nero Italia. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



Ristoranti con musica, club, eventi... Non c'è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni al pubblico con la loro multiforme creatività. Per questo loro performance hanno conquistato il mondo e il loro stile è inimitabile. Circo Nero Italia propone, tra l'altro, tanti format diversi: Matador, Circo Nero Classic, Circo Revolution, Woodoo, Los Hermanos, e tanti altri. Ogni format regala un'atmosfera completamente differente ed emoziona gli ospiti con un suo fascino particolare.