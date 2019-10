Venerdì 18 Ottobre alle ore 20:30 presso “La Zagara – Lemon Garden” il ristorante al centro di Anacapri gestito dai fratelli Pollio, la cena di beneficenza “Capri Charity Dinner for Children”.

L’evento in in occasione della quinta edizione di “Ristoranti contro la fame” – Azione contro la fame vedrà i due grandi Chef Davide Ciavattella (Ristorante la Zagara) e Luigi Lionetti (Ristorante Monzù) collaborare ” a quattro mani” per una spettacolare cena con l’obiettivo di aiutare i bambini malnutriti di tutto il mondo. Anticiperà l’evento una degustazione dell’olio dell’ ultimo raccolto de “L’oro di Capri” accompagnato da salumi e formaggi tipici dell’isola di Capri e della Penisola sorrentina. L’abbinamento vini sarà curato da Tommaso Luongo, responsabile AIS Napoli.

CAPRI PROTAGONISTA DELLA QUINTA EDIZIONE DI “RISTORANTI CONTRO LA FAME ” DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019 IN TUTTO IL MONDO!

Ristoranti contro la Fame è la campagna promossa da Azione contro la Fame, che coinvolge ristoranti, chef e amanti del cibo, per regalare la gioia del cibo a tanti bambini nel mondo. I clienti donano 2 euro di coperto solidale per “aggiungere un posto a tavola” e condividere così la gioia del cibo con un bambino malnutrito regalandosi una coccola golosa.

I ristoranti promuovono la campagna ai clienti e possono scegliere un piatto/menù solidale, al quale associare una propria donazione, e/o organizzano una serata speciale con una percentuale del ricavato destinata ad Azione contro la Fame.





Sito dell’iniziativa internazionale: Azione contro la fame