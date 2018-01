Nations League, le avversarie dell'Italia

A partire dal prossimo settembre l'Italia, probabilmente priva ancora di presidente FIGC e CT, l'Italia ripartirà dal girone 3 di Lega A della neonata Nations League.

La nuova competizione UEFA sarà divisa in quattro leghe (o divisioni) e potrà rappresentare un'ultima chance di qualificazione agli europei 2020 per i migliori club di ogni lega che non avranno centrato l'obiettivo dai classici gironi a 5 o 6 squadre.

La Nations League, che opportunamente sostituirà le inutili e stucchevoli amichevoli che in passato hanno interrotto il ritmo di campionato e coppe delle squadre di club, nella fase eliminatoria vedrà impegnata l'Italia, nel Gruppo 3, contro Polonia e Portogallo.

Per quanto riguarda le atre squadre che compongono la Lega A, nel Gruppo 1 vi sono Germania, Francia e Olanda. Nel Gruppo 2 Belgio, Svizzera e Islanda. Infine, nel Gruppo 4 si sfideranno tra loro Spagna, Inghilterra e Croazia.