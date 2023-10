Così l'ONU, il 12 ottobre, ha descritto la situazione nella Striscia di Gaza:

Nessun aiuto può arrivare dall'esterno per i 2,3 milioni di residenti dell'enclave isolata, e circa 220.000 sfollati si stanno rifugiando nelle scuole gestite dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, UNRWA (United Nations Relief and Works Agency).

Le scorte si esauriscono velocementeGli operatori umanitari continuano a sostenere la popolazione di Gaza come meglio possono. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP, Worl Food Programme) ha affermato che, insieme all'UNRWA, ha consegnato mercoledì pane fresco da “panifici ancora in grado di operare” e cibo ad oltre 175.000 sfollati in 88 rifugi, con l'intenzione di “raggiungere oltre 800.000 persone”.L'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha riferito che gli allontanamenti di massa continuano, aumentando del 30% rispetto alle 24 ore precedenti, secondo quanto riferito dal portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric, informando i giornalisti a New York. Ciò porta il numero complessivo a oltre 338.000, "di cui oltre due terzi trovano rifugio nelle scuole gestite dall'UNRWA", l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione, ha aggiunto. Quasi 218.000 sfollati interni (IDP) trovano rifugio in 92 delle loro scuole.Più di 2.500 unità abitative sono state distrutte o gravemente danneggiate e rese inabitabili, mentre quasi altre 23.000 hanno subito danni da moderati a lievi.Sono state colpite almeno 88 strutture educative, tra cui 18 scuole dell'UNRWA, due delle quali sono state utilizzate come rifugi di emergenza per gli sfollati, e 70 scuole dell'Autorità Palestinese."Ciò significa che per il sesto giorno consecutivo, più di 600.000 bambini non hanno avuto accesso all'istruzione in un luogo sicuro a Gaza", ha affermato il portavoce. Nel frattempo, il WFP ha sottolineato che le sue scorte di assistenza alimentare si stanno esaurendo e ha chiesto l'accesso urgente agli aiuti.



Uccisi altri operatori umanitari L'UNRWA, giovedì, ha inoltre reso noto che 12 membri del suo personale sono stati uccisi dal 7 ottobre nella Striscia di Gaza. L'agenzia Onu ha scritto sulla piattaforma social X: “piangiamo questa perdita e siamo addolorati insieme ai nostri colleghi e alle famiglie”, ribadendo che “il personale delle Nazioni Unite e i civili devono essere protetti in ogni momento”.L'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, l'OMS, ha avvertito giovedì sera che gli ospedali di Gaza sono al collasso.Gli ospedali hanno solo poche ore di elettricità al giorno e sono costretti a razionare le riserve di carburante in esaurimento per sostenere solo “le funzioni più critiche” nelle aree di trattamento sovraffollate.La grave carenza di forniture mediche sta aggravando la crisi, limitando la capacità di risposta, ha aggiunto l'OMS.

Esperti di diritti chiedono il rilascio degli ostaggiGiovedì esperti indipendenti per i diritti nominati dalle Nazioni Unite hanno aggiunto la loro voce alla richiesta che Hamas rilasci le persone prese in ostaggio durante il suo attacco a Israele, chiedendo allo stesso tempo di fermare gli attacchi contro i civili nell'enclave palestinese. Gli esperti, tra cui Francesca Albanese, relatrice speciale sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, hanno chiesto un'urgente responsabilità per gli “orribili crimini commessi da Hamas”.

"Nessuna giustificazione"Gli esperti di diritti hanno anche condannato gli attacchi “indiscriminati” di Israele contro i civili palestinesi a Gaza e un ulteriore inasprimento del “blocco illegale” contro l'enclave. “Non vi è alcuna giustificazione per la violenza che prende di mira indiscriminatamente civili innocenti, sia da parte di Hamas che delle forze israeliane. Ciò è assolutamente proibito dal diritto internazionale e costituisce un crimine di guerra”, hanno affermato gli esperti. Gli esperti di diritti hanno messo in guardia dalla grave crisi umanitaria nell'enclave e dal “rischio inevitabile di morire di fame” affrontato dalla sua popolazione, aggiungendo che “la fame intenzionale è un crimine contro l'umanità”.Secondo quanto riferito giovedì dai media, l'attuale conflitto, che dovrebbe aggravarsi ulteriormente, ha causato la morte di almeno 2.400 persone. Più di 100 israeliani e cittadini stranieri, compresi bambini e anziani, sono tenuti in ostaggio a Gaza.

Crisi idricaLa crisi idrica sta peggiorando in tutta Gaza e nei rifugi di emergenza dell'UNRWA "a causa delle infrastrutture danneggiate, della mancanza di elettricità necessaria per far funzionare le pompe e gli impianti di desalinizzazione, nonché della fornitura limitata di acqua nel mercato locale", ha affermato Dujarric."Le riserve idriche non possono essere rifornite a causa del blocco totale della Striscia da parte delle autorità israeliane. Non è possibile importare carburante e i fornitori d'acqua israeliani non possono più fornire acqua a Gaza".L'agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva, UNFPA, ha dichiarato giovedì sera di essere "profondamente preoccupata" per la sicurezza e il benessere delle donne e delle ragazze coinvolte nella violenza a Gaza. Gaza ospita 50.000 donne incinte, che attualmente non possono accedere ai servizi sanitari essenziali. Circa 5.500 di queste donne partoriranno nel prossimo mese.

Decine di nascite al giorno imminentiCiò equivale a 166 nascite al giorno, che avvengono con un accesso inadeguato all'assistenza sanitaria o addirittura all'acqua pulita, ha affermato l'agenzia."L'UNFPA (United Nations Population Fund) sta preposizionando le forniture per essere pronte a consegnarle se le condizioni dell'assedio verranno revocate. Abbiamo fornito medicinali essenziali per una consegna sicura alle autorità sanitarie di Gaza e stiamo fornendo kit di dignità ai rifugi dell'UNRWA".Un membro del personale dell'agenzia con sede a Gaza e che continua a fornire servizi, ha parlato a nome di molti operatori delle Nazioni Unite coinvolti nelle violenze insieme a centinaia di migliaia di civili, sottolineando che "il mio unico obiettivo è respirare. Restare in vita".





Ma l'assedio non è stato revocato e Israele, mentre continuano i bombardamenti, ha invitato a trasferirsi al sud oltre un milione nelle prossime 24 ore oltre un milione delle persone intrappolate nella Striscia, in vista dell'invasione del loro esercito, anticipando, pertanto una inevitabile carneficina.