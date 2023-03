È finito in parità, 1-1, l'ultimo degli incontri della 26.esima giornata che a San Siro vedeva impegnato il Milan contro la Salernitana che, con igli attuali 26 punti in classifica, si porta a +7 dalla zona retrocessione. I rossoneri, invece, pur superando la Roma sono adesso al quarto posto, con 48 punti.

Sono i rossoneri ad andare in vantaggio nel recupero del primo tempo, con Giroud che segna grazie ad una girata di testa su calcio d'angolo, mentre poco prima, per la Salernitana, Dia con una galoppata da centrocampo è stato fermato poco prima che calciasse da un'uscita disperata di Maignan in prossimità dell'area di rigore.

Ed è lo stesso Dia che all'inizio del secondo tempo segna il gol del pareggio dopo un rapido contropiede, su assist di Bradaric. Il Milan, dopo aver inserito Ibrahimovic, Origi e De Ketelaere, prima impegna Ochoa con un salvataggio sulla linea su tiro di Origi al 75' poi è Kalulu ad impedire ai suoi di portarsi in vantaggio all'82' respingendo involontariamente sulla linea di porta un colpo di testa di Florenzi che sarebbe finito in rete. Anche gli ospiti hanno una buona occasione nel finale, ma il tiro potente di Piatek viene respinto da Maignan.

"Non è stato un calo mentale o un calo fisico - ha detto poi Pioli per commentare il risultato -, ma una squadra che va in vantaggio deve fare molto di più per cercare di vincere la partita. Abbiamo subìto un gol evitabile, poi la partita è diventata spigolosa e nervosa e ci è mancato anche un pizzico di fortuna. È un'occasione persa perché era una partita in cui dovevamo fare meglio. Di buono mi porto la voglia di cercare la vittoria fino in fondo anche quando la prestazione non è stata delle migliori, ma in questo la squadra non è mai venuta meno. Però siamo delusi perché possiamo fare sicuramente meglio. La difficoltà della partita era sbloccarla, una volta sbloccata dovevamo gestirla meglio e cercare di raddoppiare, purtroppo non ci siamo riusciti".