Formazione e prevenzione sul cyberbullismo e problematiche giovanili: nasce a Milano il comitato Non sei solo

Il 19 Dicembre è nato, a Milano, Il Comitato "Non sei solo" che avrà tra i suoi obiettivi quello di fare formazione e prevenzione sulle problematiche giovanili, bullismo e cyberbullismo sul territorio milanese e organizzare incontri patrocinati dal Comune di Milano e dalle Istituzioni.

Le azioni immediate sul territorio saranno quelle di andare a presentare e diffondere iniziative di prevenzione, legalità e sicurezza nei plessi scolastici, rivolgendosi ai giovani, alle famiglie ed ai docenti, ma anche nelle sedi private e nei luoghi pubblici, per non sentirsi più soli nel panorama della città e delle problematiche che affliggono gran parte dei cittadini.

Al Comitato seguirà un'Associazione regolarmente istituita che proseguirà a livello nazionale e internazionale le attività del Comitato. Il Comitato è stato voluto e creato dall'Ingegner Vincenzo De Feo, Fabrizio De Pasquale, Rosanna ChifariNegri, Nicoletta Pol Brenna, Roberto Jonghi Lavarini.

"Nasce oggi un Comitato per combattere la diffusione di alcol e droghe tra adolescenti, situazione che sta minando il futuro di tante famiglie milanesi" - ha sottolineato Fabrizio De Pasquale.

"Il fenomeno del microspaccio davanti alle scuole è in costante crescita" - ha aggiunto Il Presidente del Comitato, Vincenzo De Feo - "parliamo di un giro di affari che si aggira sul milione di euro al giorno. L'utilizzo di alcol, poi, è diffuso a tutte le età, preadolescenza e adolescenza incluse. E noi non aspettiamo inermi, ma iniziamo questo percorso di contrasto, ma anche di prevenzione e informazione, per non far più sentire solo nessuno".

I Membri del Comitato:

1) Ingegner Vincenzo De Feo, Presidente del Comitato, Ingegnere Informatico, autore del libro "…prima del CLICK".

Si occupa dal 2015 di sharing economy nel settore turistico in un progetto pilota "niceandquiterooms" e, per passione, di problemi sociali legati ai Millenials(bullismo, cyberbullismo, abbandono scolastico, dipendenze da droghe-tabacchi-alcol-internet, violenza tra i minori).

E' fondatore del progetto sociale: "adolescenti lontano dai pericoli metropolitani".

Ha sviluppato il primo sw con tecnologia Push chiamato "GestAppMail" (1998-2000). Negli anni a seguire ha fondato la sua prima Co., portandola nei successivi 4 ad essere la 3za Co. nel mercato italiano per numero di clienti, nel settore della banche dati e per tecnologia di trattamento dei dati. Su invito del Direttore del settimanale Economy-Panorama, ha redatto la Rubrica"Lavori in corso" per due anni, essendo la sua Co. tra i Leader nel mercato italiano, per vendita di informazioni commerciali e giuridiche in merito al mondo degli appalti pubblici, Italiani ed esteri.

Ha siglato partnership commerciali con Assolombarda, API, Associazioni SOA, Assotel, Esprinet SpA (1° distributore di informatica in Europa). Successivamente ha brevettato (Brev. industriale cat. A 00018/2005 "Simon001") , un impianto multimediale e tecnologico, il cosiddetto Totem interattivo, ancora oggi in uso nel mondo e presente ad Expo 2015.

Dal 2015, nel ruolo di Senior strategic Consultant, segue una Start-Up nel settore turistico/ricettivo: Nicequiterooms è il nome del progetto pilota. Esso racchiude strutture ricettive rivolte ai turisti e strutture ricettive in convenzione. 25 anni di esperienza informatica, commerciale ed imprenditoriale nel settore ad alta tecnologia lo portano oggi ad essere consapevole e critico su problematiche sociali e professionali nel Nostro Paese.

Ha un figlio dal 1999. nato a Milano.

L'esperienza di Genitore nei recenti anni lo ha costretto ad affrontare tutte le complesse problematiche dell'adolescenza e dei "Millenials", in una città difficile come Milano, per assicurare il figlio minorenne mettendolo al riparo da problematiche spesso senza apparente via di uscita.

2) Dottor Fabrizio De Pasquale

Consigliere Comunale

Presidente della Commissione di controllo Enti e Aziende Partecipate

3) Nicoletta Chiara Pol, bocconiana specializzata in strategie di internazionalizzazione; dopo un percorso in PMI e in gruppi multinazionali, nei quali si è occupata di marketing e strategie, si dedica da anni al crowdfunding per associazioni benefiche e istituti scolastici. Diventata mamma, sempre impegnata nell'organizzazione di eventi e ufficio stampa di alcune realtà commerciali, ora si dedica al progetto sociale a tutela dei minori per difenderli dalle minacce della realtà metropolitana.

4) Dottoressa Rosanna Chifari Negri, Laureata "cum laude" nel 1995 ha completato il suo PhD ( post-doc) In Neurologia presso l'Università di Strasburgo (Francia) nel 1999 con uno studio sulle assenze epilettiche con automatismi , sotto la guida del Prof. C. Marescaux. Dal 2000 ha lavorato a Milano con il Prof Raffaele Canger (Centro Epilessia ,Ospedale San Paolo, Università di Milano), dove ha diretto, dal 2002 al 2006, un progetto di ricerca multicentrico sulla farmaco resistenza in una malattia genetica rara, la Sclerosi Tuberosa complex. Contemporaneamente ha gestito un ambulatorio per pazienti con epilessia farmaco resistente, occupandosi dello studio pre-chirurgico dei pazienti affetti da epilessia. La dr.ssa Chifari ha vinto nel triennio 2002- 2005 un assegno di ricerca presso l'Università di Milano per il progetto: "Individuation of drug –resistance criteria an molecular markers of epieptotogenicity in TS patients"

Contemporanemanete ha ricevuto, da parte della Lega Italiana contro l'Epilessia, nel 2001 e nel 2003 il premio per il miglior contributo scientifico alla ricerca e progetto dei giovani ricercatori per i lavori : Mild generalized epilepsy and developmentaldisorder associated with large inv dup(15) (2001) e per il lavoro " the effect of antiepileptic drugs on bone density" (2003), rispettivamente.

A partire dal Giugno 2006 fino al Maggio 2011 è stata responsabile di un ambulatorio di Epilessia per adulti presso il Fatebenefratelli di Milano.

Dal Giugno 2011 gestisce un proprio studio per pazienti neurologici , mantenendo un interesse vivo per l'Epilessia e collaborando con numerose istituzioni, tra cui la Commissione Sanità del senato della Repubblica Italiana.

La Dr.ssa. Chifari si interessa dell'utilizzo dei farmaci off-label in Neurologia, argomento che l'ha portata all'attenzione del senato della Repubblica Italiana, in qualità di consulente. E' autrice di oltre 70 lavori scientifici ed abstracts ed è "invited speaker "in congressi internazionali ( American Epilepsy Society) a partire dal 2000 fino ad oggi (2012).

▪ E' Invited member dell' Health Care Advisory Board dal 2008

▪ A partire dal Gennaio 2009 sino ad oggi la dr.ssa Chifari è consulente per la Commissione Sanità del Senato della Republica Italiana sotto la guida del Sen. A. Tomassini

▪ Collateralmente dal 2000 ad oggi 2012 ha organizzato numerosi eventi di raccolta fondi per ONLUS ed organizzazioni umanitarie, contribuendo alla realizzazione di progetti in Italia , Madagascar e Bolivia.

Dottor Roberto Jonghi Lavarini, Consulente immobiliare impegnato nel sociale e nel volontariato. Spesso in radio e tv come libero opinionista.

Press Office

Dottoressa Francesca Lovatelli Caetani

francesca.lovatellic@me.com