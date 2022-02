Novak Djokovic è molto risoluto e fermo sulle sue decisioni: se mi chiederanno di vaccinarmi non parteciperò ai prossimi tornei di tennis.

Dichiara: non sono un no vax, ma credo nella libera scelta di come usare il mio corpo.

Nell'intervista esclusiva a Djokovic, andata in onda sulla BBC, il campione di tennis mette in dubbio che la sua carriera possa continuare ancora.

Dice: speravo che la mia carriera potesse essere più lunga.

La liberta di scelta è un concetto semplicissimo ,eppure molto difficile da spiegare.

Su tutti i media Novak passa come un no vax, nel senso dispregiativo del termine, ma nessuno si preoccupa di valutare, dal suo punto di vista, il fondamentale diritto alla libertà di scelta, specialmente da parte di un atleta, che sul culto del proprio corpo ha basato la carriera che lo ha fatto diventare il n. 1 al mondo sui campi da tennis.