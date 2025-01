Ci sono amori travolgenti e devastanti, capaci di portare tra vette paradisiache e poi trascinare giù tra le bolge infernali, di fornire conforto ma allo stesso tempo tormento. L’amore è questo, prendere o lasciare, e può trasportare “al di là di ogni universo”, come canta Daniele Ciavarro, l’artista di origini romane ma trasferitosi da tempo a Siracusa.

La persona amata viene vista da Daniele come una forza trascendente e totalizzante che si colloca al di là di ogni universo e che ha il potere di definire l’identità e i sentimenti del protagonista. Il verso finale descrive perfettamente la natura paradossale del legame: la persona amata è al di là di tutto e lo porta in un mondo dove si sente perso. Proprio il darsi completamente alla persona amata rende il protagonista vulnerabile e allo stesso tempo smarrito. Il tutto viene raccontato con un sound molto soft, che ben si concilia con la dolcezza e la delicatezza della tematica del brano.

Ma conosciamolo meglio, l’autore di questa canzone che sa toccare delicatamente le corde del cuore e scavare nei sentimenti, Daniele Ciavarro, polistrumentista e producer attivo da anni sulla vivace scena indie italiana, che ha iniziato a flirtare con la musica a soli 8 anni, quando ha preso in mano la sua prima chitarra. Ha fatto parte di una delle cover band ufficiali romane dei Velvet Underground, per poi suonare live nella maggior parte dei club italiani con la band Zoa, portando in giro l’EP “La più pallida idea”. Inoltre, vanta diverse partecipazioni e apparizioni televisive in Rai.

Musicalmente parlando, l’artista romano segue le influenze del pop e della new wave anni ’80, ma ama molto anche Eminem e Post Malone e il grunge stile anni ’90. Il tutto ovviamente miscelato e proposto in salsa indie italiana moderna ed eclettica, che dà vita a un sound orecchiabile e piacevole. Daniele Ciavarro ama definire i suoi show, nei quali si esibisce con la band composta da un bassista, un batterista e un dj, che contribuiscono a dare profondità e ritmo alla musica, intensi ed energici.

Nel gennaio 2023, Daniele pubblica l’EP “Rinascimento” e il singolo “La telefonata”, con la collaborazione dell’etichetta TRB REC, con i quali riscuote un buon successo nel panorama indie italiano. Molti dei più importanti uffici stampa italiani hanno parlato in modo lusinghiero di lui, e a marzo 2023 è stato contattato dall’etichetta Hikaru Label, con cui firma un contratto per un singolo ed un EP in uscita a luglio, distribuito da Universal Music.

BIOGRAFIA

