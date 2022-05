Thomas Beringher è un DJ e produttore musicale italiano di musica Trance e Progressive House, ma nella sua vita è anche un conduttore radiofonico. Ha iniziato a lavorare come speaker e tecnico audio in radio, da quando era poco più che adolescente. Nel 2009, la passione per la musica dance lo spinge a iniziare a produrre musica elettronica sotto vari pseudonimi, tra cui Thomas Beringher, infatti il suo vero nome di battesimo è Thomas Agostini.

Chi è Thomas Beringher?

Nome: Thomas Beringher

Pseudonimo di: Thomas Agostini

Data di nascita: 31 Marzo 1988

Luogo di nascita: Massa, Toscana

Segno Zodiacale: Ariete

Professione: Disc jockey music producer e conduttore radiofonico

Altezza: 165 cm

Peso: Non conosciuto

Tatuaggi: Nessuno

Stato civile: Non conosciuto

Profilo Instagram Ufficiale: @thomasberingher

Thomas Beringher, classe 1988, prima di iniziare la sua carriera da artista musicale ha svolto il lavoro di speaker radiofonico, tecinco audio e regista televisivo per alcune importanti emittenti. Nell'estate 2013 è stato anche DJ resindent dei preshow dei TOP DJ's Armin Van Buuren, David Guetta e Paul Kalkbrenner che si sono tenuti nella città di Viareggio. Le successive estati, Thomas si è esibito in molti festival europei di musca EDM e Dance, animando anche le vive notti estive dei locali di Ibiza.

Dal 2021 è tornato a condurre - col suo nome di battesimo - un programma radiofonico su Radio 105 LAB, webradio di Radio 105. Il programma chiamato EXTRA WKND è in onda tutti i sabati e le domeniche dalle 15:00 alle 17:00.

Thomas Beringher instagram

Thomas ha un suo account instagram dove pubblica foto della sua vita privata e lavorativa, ecco alcuni suoi post: